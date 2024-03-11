İstanbul'da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Özgür Çelik katıldığı bir televizyon programında yabancı seçmen sayısını ülke ülke rakamlarla açıkladı.

İstanbul sçimlerinde ne kadar yabancı uyruklu oy kullanacak? sorusunu uzun zamandır herkesin tartışıp konuştuğu konulardan biriydu. Yabancı seçmen sayısı hem siyasiler hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala merak edilen önemli konulardan biri olan yabancı uyruklu seçmenlerle ilgili ülke ülke sonuçlar ortaya çıktı. .

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sözcü TV (SZC)'de İstanbul seçimlerinde oy kullanabilecek olan yabancı uyruklu seçmenlerin listesini rakamlarla paylaştı.



Çelik’in paylaştığı listeye göre, İstanbul seçiminde oy kullanabilecek olan yabancı uyruklu seçmen sayısı 20 ilin nüfusundan daha fazla.

Geçtiğimiz 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde 240 bin yabancı uyruklu seçmenin oy kullanacağı öne sürülmüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, doğduğu ülkelere göre oy kullanacak seçmenlerin verisini paylaştı.

Çelik’in SZC TV’de paylaştığı 293 bin 617 yabancı uyruklu seçmenlerin, doğdukları ülkelere göre sıralaması ise şöyle: