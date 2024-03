BEYKOZ / İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, baştan aşağı yenilenerek kente değer katacak Çubuklu Siloları ve Beykoz On Çeşmeler Meydanı’nı hizmete açtı. Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, “Bugün her yerde, her arkadaşımız, bir açılışla İstanbul'a hizmetlerini sunma gayreti içindeydi. Ya açılış ya temel atma derken, yani bizim şu bir günlük performansımızla bile… Ben onlara ne diyeyim? ‘Metal yorgunu’ mu diyeyim, ‘mental yorgunu’ mu diyeyim? Ne diyeyim? Bizimle mücadele değil, bizi izlemekten bile yorulurlar, bitap düşerler” dedi.

Yaptıkları her hizmetin vatandaşların farklı ihtiyaçlarını karşıladığına ve farklı sorunlarını çözdüğüne dikkat çeken İmamoğlu, “Vatandaşlarımızın yararlandığı bu hizmetlerin bir tekini bile küçümsemek, hiç kimseye yakışmaz. Hepsi değerli. Hepsi farklı bir ihtiyaç çözüyor. Çünkü böyle bir tavır doğru değil, vatandaşa yönelik bir saygısızlıktır. Onun için bu ekonomiyi, bu ülkeyi nasıl bu hale getirdik diye utanmak size düşer, milletimize Kent Lokantası açmak da bize düşer” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çubuklu Siloları’nın dönüşümü, tadilatı, restorasyonu ve Beykoz On Çeşmeler Meydan düzenlemesinin açılışları için, akşam saatlerinde Beykoz’a geldi. Açılış töreni öncesinde, Ukrayna’nın Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov tarafından, İBB’nin yolladığı insani yardım malzemelerine teşekkür amacıyla yollanan kalp şeklindeki gemi çapası teslim aldı. Çapa, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilsky tarafından İmamoğlu’na takdim edildi. Ardından Beykoz Çubuklu Siloları’nın yenilenmiş halini gezen İmamoğlu, son olarak da tören alanına geçti. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle miting havasında geçen açılış töreninde konuşan İmamoğlu, “İstanbul, hepimizin göz bebeği. Bu eşsiz şehrin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak, İstanbul'un muhafızı olmak, muhtemelen hepinizi öyle hissediyorsunuz, bizim için çok değerli bir görev” dedi.

“İBB MİRAS, İSTANBUL'A SEVGİYLE, ÖZENLE, LİYAKATLE SAHİP ÇIKMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ SERGİLİYOR”

Kendi dönemlerinde kurdukları İBB Miras’ın bu anlamdaki önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Muhafızlık görevimizi hakkıyla yerine getirmek için kurduğumuz İBB Miras, İstanbul'a sevgiyle, özenle, liyakatle sahip çıkmanın en güzel örneğini sergiliyor. Burası da onlardan birisi. İstanbul artık, İBB Miras’ın hassas ve uzman elleriyle restore edilerek hayata döndürülen alanların, eserlerin güzelliğiyle ışıldıyor. Bugün açılışını yaptığımız Beykoz Çubuklu Siloları da İstanbul'un o güzel ışıltısına yeni bir renk daha katacak. Bu silolar, 19. yüzyıldan sonlarından, mevcut halleriyle, petrol tankerleri olarak günümüze ulaşmış olsa da zamanla işlevini yitirerek çürümeye terk edilmiş bir endüstri miras alanımızdı” diye konuştu. 2020 yılının Ekim ayında başlattıkları çalışmalar sonrasında yapıların özgün hallerini koruyarak, silolara yepyeni işler kazandırdıklarını aktaran İmamoğlu, “Büyük bir emekle, mühendislikle, tasarımla, Dijital Sanat Müzesi, Doğa ve Bilim müzesi, restoran ve çocuk oyun alanlarını barındıran muhteşem bir yaşam alanı oldu” bilgilerini paylaştı.

“BAYILACAKSINIZ. ÇOK GÜZEL BİR KÜTÜPHANE OLDU”

Siloların alt bölümünde bulunan barakaları da güçlendirerek kütüphaneye çevirdiklerini belirten İmamoğlu, “Bayılacaksınız. Çok güzel bir kütüphane oldu. Bu büyük kütüphane, başta gençlerin ilgi alanı olacak. Yine Çocuk Sanat ve Tasarım Atölyesi var. Burada çocuklarımızın sanatla ilişkileri, kabiliyetleri inanılmaz büyüyecek. Orada bence çok iyi sanatçılar yetişecek. Burada çok şık bir Beltur Kafe'ye ait yaşam alanı ortaya çıktı. Çok yönlü, çok renkli, çok canlı bir yaşam alanı haline getirdiğimiz Beykoz Çubuklu Siloları’nın Beykoz'a ve güzel İstanbul'umuza, dünyanın en güzel noktası diyebileceğim Boğaz’ın bu görüntüsünü ve kıyısında hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“BEN ONLARA NE DİYEYİM? ‘METAL YORGUNU’ MU DİYEYİM, ‘MENTAL YORGUNU’ MU DİYEYİM?”

Güne Yenidoğan-Emek metro hattının yapım çalışmalarını başlatarak başladıklarını hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Oradan ayrıldım, Esenyurt'ta adayımızın projeleriyle beraber vatandaşla buluştuk ve geldik burada bu siloları açtık. Yine On Çeçmeler Meydanı’nı açtık. Hatta espri yaptım… Beylikdüzü Belediye Başkanı arkadaşımız orada çok güzel bir spor salonu vardı, ‘Ne olur oraya gidelim, onu açalım. dedi. Dün aradı Kartal Belediye Başkanımız, o da muhteşem bir öğrenci yurdu açıyordu Kartal'da. Genel Başkanımız Özgür Özel oradaydı bugün. Açıkçası bugün her yerde, her arkadaşımız bir açılışla İstanbul'a hizmetlerini sunma gayreti içindeydi. Ya açılış ya temel atma derken, yani bizim şu bir günlük performansımızla bile… Ben onlara ne diyeyim? ‘Metal yorgunu’ mu diyeyim, ‘mental yorgunu’ mu diyeyim? Ne diyeyim? Bizimle mücadele değil, bizi izlemekten bile yorulurlar, bitap düşerler, onu söyleyeyim. Neyse, kıskananlar çatlamasın, ama bizi izlemeye devam etsinler.”

“BU ÜLKEYİ NASIL BU HALE GETİRDİK DİYE UTANMAK SİZE DÜŞER, MİLLETİMİZE KENT LOKANTASI AÇMAK DA BİZE DÜŞER”

Silolarla birlikte On Çeşmeler Meydanı’nı da hizmete açtıklarını hatırlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'a yeni, güzel ve çok işlevli tam 22 meydan bitirdik burayla beraber. 5 yılda bu kadar meydanı tasarlayıp bitiren başka bir yönetim olmadı. Bu arada, daha açılışını yapmadığımız Maltepe Meydanı var; muhteşem. Yani daha açılışını yapmadığımız birkaç meydan daha var. Onun için tarihi rekor kırıyoruz. En fazla düzenlemenin yapıldığı bir dönem oldu. En yoğun altyapının yapıldığı dönem oldu. En çok kütüphanenin açıldığı dönem oldu. En çok müzenin yapıldığı dönem oldu. Tabii en çok metronun da yapıldığı dönem oldu. En fazla yeşil alanın açıldığı dönem oldu. En çok restorasyonun yapıldığı dönem oldu. İşte bütün bunlar, gerçekten vatandaşlarımızın farklı ihtiyaçlarını karşıladı, farklı sorunlarını çözdü. Vatandaşlarımızın yararlandığı bu hizmetlerin bir tekini bile küçümsemek, hiç kimseye yakışmaz. Hepsi değerli. Hepsi farklı bir ihtiyaç çözüyor. Çünkü böyle bir tavır doğru değil, vatandaşa yönelik bir saygısızlıktır. Onun için bu ekonomiyi, bu ülkeyi nasıl bu hale getirdik diye utanmak size düşer, milletimize Kent Lokantası açmak da bize düşer.”

“RAMAZAN AYINDA BANA DA DUA ETMEYİ UNUTMAYIN”

Konuşmasında Odessa Belediyesi’den gelen kalp şeklindeki gemi çapası hediyesini vatandaşlarla paylaşan İmamoğlu, savaş ve yıkım yaşayan Ukrayna ve Gazze’ye yaptıkları insani yardımları hatırlattı. Yanına, CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler ve CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat’ı davet eden İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“İstanbul, ülkemizin içinde ve yakın coğrafyasında acil ihtiyaç içerisinde, neresi olursa olsun, benim güzel hemşerilerim, benim vicdanlı insanlarım, 16 milyon yurttaşımız adına yanlarına koşuyor, hizmetimizi yapıyor, yardımlarımızı yapıyor, ilk yardıma, can kurtarmaya koşuyoruz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bölgemizde barış ve istikrarın temini için, var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim şiarımız hiçbir zaman değişmez. Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ şiarıdır. Ramazan ayına girdik. Bu akşam, hep birlikte sahura kalkacağız. İnşallah yarın orucun ilk günü. Allah dualarımızı kabul etsin. Dualarımız; başta ülkemiz için, milletimiz için, birliğimiz, beraberliğimiz için, huzurumuz için, barışımız için, sonra halkımızın yoksulluktan bir an önce kurtulması için, halkımızın sağlık, barış ve huzur içerisinde yaşaması için, çocuklarımızın zihin açıklığı ve başarıları, gençlerimizin umutları için kabul olsun. Bunu istiyorum. Benim bir isteğim de Ramazan ayında bana da dua etmeyi unutmayın.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."