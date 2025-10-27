İstanbul Bayrampaşa'da mevcut belediye başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılması ardından yapılan Belediye Başkan Vekilliğine, Cumhur İttifakı adayı AK Partili İbrahim Akın seçildi. Dördüncü tur sonunda AK Partili Akın 19 oyla başkan vekili seçilirken, CHP adayı Recep Öztürk ise 18 oy aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Bayrampaşa Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Hatırlanacağı gibi Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'rüşvet alma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma' ve 'zimmet' suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Başkan Vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025'te yapılan Meclis Toplantısı'nda Meclis Üyesi İbrahim Kahraman Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti.

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 9 Ekim 2025'te Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin iptali için açılan dava kapsamında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Bu karar üzerine İstanbul Valiliği, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçimi için yeniden çağrı yapmıştı.

Başkan vekili seçilen İbrahim Akın, yaptığı teşekkür konuşmasında, emaneti devraldıklarını belirterek, kendisine veren tüm meclis üyeleri ile salonda bulunan milletvekillerine, ittifak il başkanları ve ilçe başkanlarına teşekkür etti. Akın, 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getireceklerinin sözünü vererek, 'Bu dava bitmedi, bitmeyecek. Durmak yok, yola devam ediyoruz' dedi.