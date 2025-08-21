Yaz boyunca 1.200 çocuğun sünnet işlemini başarıyla tamamlayan Güneşli Erdem Hastanesi, bunların 400’ünü ücretsiz gerçekleştirerek hem ailelere maddi destek sağlayarak, çocukların sağlıklı bir başlangıç yapmasına katkıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Güneşli Erdem Hastanesi’nde gerçekleşen Sünnet Şöleni, renkli etkinlikleri, protokol katılımı ve güçlü sosyal sorumluluk mesajıyla dikkat çekti.

Şölene, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar ve Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Volkan Çakmak katılarak organizasyona destek verdi. Tören, Din Hizmetleri Uzmanı Cüneyt Alp Hoca’nın sünnet olan çocuklar için yaptığı anlamlı dua ile başladı.

Etkinlik kapsamında hastaneye davet edilen çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan animasyon gösterileri, sürpriz hediyeler ve eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Çocukların gözlerindeki mutluluk, günün en anlamlı karelerine yansıdı.

Hastane İşletme Müdürü Dr. Nesrin Topçu Tarakçı, sünnet geleneğinin kültürel önemine değinerek Erdem Sağlık Grubu’nun toplum sağlığına yönelik projelerde her zaman aktif rol aldığını belirtti. “Her yıl binlerce çocuğumuzu sağlıkla geleceğe hazırlamaktan, ailelerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinlikler hem geleneklerimizi yaşatıyor hem de çocuklarımızın sağlıklı bir başlangıç yapmasına vesile oluyor” dedi.