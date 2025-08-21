Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi, vatandaşla doğrudan iletişimi güçlendirmek amacıyla başlattığı yeni saha çalışmasını sürdürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında bu kez de Çardak ilçesinde vatandaşlarla buluşuldu.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR VATANDAŞI DİNLEDİ, MİNİKLERİ SEVİNDİRDİ

Çardak ilçe pazar yerinde kurulan stantta vatandaşlara Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede gerçekleştireceği “Köyümde Sinema Günleri” ve yaz konseri hakkında bilgi verildi. Bunun yanı sıra, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yürüttüğü sosyal projeler ile Kırsal Hizmetler Dairesi’nin üreticilere yönelik sağladığı destekler de tanıtıldı. Stantlarda vatandaşlardan gelen talepler, öneriler ve şikâyetler birebir alınarak ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına alındı.

HEDEF ETKİN VE GÜÇLÜ İLETİŞİM

Gönülleri fetheden bu buluşmada çocuklar da unutulmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi standına gelen ve pazaryerindeki miniklere balonlar hediye edilerek sürprizler yapıldı, yüzlerinde tebessüm oluşturuldu. Vatandaşla daha güçlü ve etkin bir iletişim kurmayı amaçlayan saha çalışmaları ilçelerde tüm hızıyla devam edecek.