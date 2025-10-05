İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nce üniversite öğrencilerine yönelik 'Maltepe Genç Üniversiteli Bursu' adlı eğitim desteği başlıyor. Bu yıl ikinci kez verilen bursla 1000 öğrenciye aylık 3.000 lira olmak üzere toplamda 30 bin liralık eğitim desteği verilecek. Başvurular için son gün 12 Ekim olarak açıklandı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Süreyya Paşa Vakfı iş birliğiyle öğrencilere yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan 'Maltepe Genç Üniversiteli Bursu' ile Maltepeli üniversite öğrencilerine 30 bin lira eğitim desteği sağlanacak.

'1000 ÖĞRENCİMİZE BURS DESTEĞİ'

Toplumcu belediyecilik anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliği için somut adımlar atmaya devam ettiklerini ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, 'Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, yüksek yaşam maliyetleri ve adaletsiz gelir dağılımı; eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştiriyor ve çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerinin önüne duvarlar örüyor. Bu duvarları aşmak için önemli somut adımlar attık. 'Okul Arkadaşım Maltepe' çalışmamızla, geçtiğimiz yıl ve bu yıl ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize eğitim desteği sağladık. Yine geçtiğimiz yıl başlattığımız 'Maltepe Genç Üniversiteli Bursu' ile üniversite öğrencilerimiz için ilk adımı attık. Bu yıl ise o adımı daha da büyütüyor, Süreyyapaşa Vakfı aracılığıyla 1000 öğrencimize aylık 3.000 TL burs desteği sağlayacağımızın müjdesini veriyoruz' diye konuştu.

Kent sakinlerine yönelik desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Köymen, 'Bu katkılar yalnızca maddi bir destek değil, aynı zamanda bir irade beyanıdır. Bizim irademiz; halkın olanı yine halka aktarmak, kamu kaynaklarını ranta değil toplumun ortak yararına yönlendirmektir. Bu irade doğrultusunda; Süreyyapaşa Vakfı'nın gelirlerini, Süreyya İlmen Paşa'nın vasiyetine ve vakıf senedine uygun şekilde değerlendiriyor, eğitimde fırsat eşitliği için kullanıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yanınızdayız. Eşit ve adil bir eğitim için mücadelemizi sürdüreceğiz. Unutmayın, bu kent sizin hayallerinizle yükselecek. Yolunuz açık, başarınız daim olsun' ifadelerini kullandı.

6 Ekim'de başlayacak başvuruların 12 Ekim'e kadar süreceği öğrenildi.