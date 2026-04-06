İzmir Bornova Belediyesi, yarım kalan restorasyon nedeniyle atıl kalan Paterson Köşkü çevresindeki 'Kedili Park' alanını temizleyerek hem vatandaşlar hem de sokak hayvanları için güvenli hale getirdi.

İZMİR (İGFA) - HOPEDER iş birliğiyle yapılan çalışmalarda çöp ve otlar kaldırıldı, eski kulübeler yenileriyle değiştirildi. Yapılan düzenlemelerle bölgedeki yangın riski azaltılırken, alan sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Bornova Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olan ancak restorasyon süreci nedeniyle uzun süredir atıl durumda bulunan 167 yıllık Paterson Köşkü'nün çevresini temizleyerek hem vatandaşlar hem de sokak hayvanları için güvenli hale getirdi.

Bornovalıların artan şikayet ve talepleri üzerine harekete geçen belediye ekipleri, kısa sürede bölgeyi sağlıksız ve riskli bir alan olmaktan çıkararak yeniden düzenledi.

Bornova Belediyesi İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, halk arasında 'Kedili Park' olarak bilinen alanda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çöp ve yabani otlarla kaplanan bölge, Hayatı Onlarla Paylaşan Eller Derneği (HOPEDER) üyelerinin de desteğiyle baştan sona temizlendi.

Çalışmalar kapsamında hayvansever vatandaşlar tarafından yerleştirilen eski kedi kulübeleri kaldırılırken, Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan yeni ve daha sağlıklı kedi kulübeleri bölgeye yerleştirildi.

ATIL ALANDAN GÜVENLİ YAŞAM ALANINA DÖNÜŞÜM

Bornova'nın en önemli simgelerinden biri olan Paterson Köşkü, 133 dönümlük geniş bir arazi üzerinde yer alıyor. Restorasyon sürecinde köşkün çevresinin panolarla kapatılması, özellikle Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri önünde kalan geniş alanın zamanla kaderine terk edilmesine neden oldu.

Bu alan, bir yandan sokak kedileri için sığınak haline gelirken diğer yandan kontrolsüz çöp birikimi ve yoğun otlanma nedeniyle ciddi bir risk oluşturuyordu.

Özellikle yaz aylarında kuruyan otların yangın riskini artırdığı bölgede Bornova Belediyesi daha önce de temizlik çalışmaları yapmıştı. Son gerçekleştirilen kapsamlı müdahale ile alan hem hijyenik hem de güvenli bir hale getirildi.

KEDİLİ PARK YENİDEN BORNOVALILARIN

Yapılan düzenlemelerle birlikte Kedili Park, kontrolsüz ve riskli bir alan olmaktan çıkarılarak hem hayvanlar hem de vatandaşlar için güvenli, temiz ve düzenli bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Bornova Belediyesi'nin bu müdahalesi, çevre düzeni, yangın riski ve sokak hayvanlarının yaşam koşulları açısından önemli bir iyileştirme sağladı.