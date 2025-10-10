Maltepe Belediyesi, öğrencilerin eğitim yolculuğuna desteğini sürdürüyor. Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrenciler ile ilkokul ders destek kurslarına katılan miniklere, Süreyyapaşa Vakfı iş birliğiyle TYT-AYT, LGS ve ilkokul düzeyine uygun konu anlatım ve soru bankası setleri dağıtıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde toplam 160 öğrenciye ulaştırılan eğitim setlerinde her bir öğrenciye 5 soru bankası ve 5 konu anlatım kitabı olmak üzere 10 kitaptan oluşan kitaplar teslim edildi. Böylece 1600 kitap Maltepeli öğrencilerin eğitim hayatına kazandırılmış oldu.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Sınava hazırlanan gençlere ücretsiz kurslar, çalışma alanları ve burs imkânları sunan Maltepe Belediyesi, kitap desteğiyle de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.