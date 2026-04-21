İstanbul Maltepe Belediyesi yetkilileri, muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda mahallelere ilişkin talep ve öneriler ile belediye çalışmalarına dair görüş alışverişinde bulunuldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, ilçeyi ortak akılla yönetmek için paydaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda muhtarlarla toplantı düzenlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara ve birim müdürlerinin de bulunduğu toplantıda muhtarlar, mahallelerine ilişkin talep ve önerileri dile getirdi. Altyapıdan sosyal dayanışmaya, çevre düzenlemesinden temizlik ve kültürel etkinliklere kadar pek çok konunun ele alındığı toplantıda Belediyenin genel çalışmalarına dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Kara, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür ederken, benzer toplantıların düzenli olarak devam edeceğini belirtti.