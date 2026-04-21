Manisa'nın asırlık mirası Mesir Macunu Festivali, dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun evrensel sanatıyla bir araya geldi. 486. kez düzenlenen festival kapsamında açılan 'Frida Kahlo'nun Günlükleri' sergisi, Ege Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın en köklü geleneklerinden biri olan 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl kültürel derinliğini dünya çapında bir sergiyle taçlandırdı.

Meksikalı efsanevi ressam Frida Kahlo'nun eserlerinden oluşan özel sergi, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış törenine CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, ilçe kaymakamları, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, daire başkanları, şube müdürleri, çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

EGE BÖLGESİ'NDE İLK KEZ

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, festivali bu yıl 'Yaşayan Festival' konseptiyle kurguladıklarını belirterek şunları söyledi: 'Yaklaşık beş asırlık geleneksel mirasımızı, modern sanatın dünyaca ünlü bir ismiyle harmanlamanın gururunu yaşıyoruz. İstiyoruz ki bu kadim gelenek sadece törenlerle sınırlı kalmasın; sanatla, lezzetle ve eğlenceyle şehrin her sokağında hissedilsin. Frida Kahlo'nun günlüklerini Ege Bölgesi'nde ilk kez Manisalılarla buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz.'

MANİSA'YI 'YAŞAYAN FESTİVAL' KONSEPTİYLE BULUŞTURUYORUZ

Başkan Besim Dutlulu, '21-26 Nisan tarihleri arasındaki 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, sadece bir gelenek değil; sokaklarımızda yankılanan bir hayat enerjisidir. Bizim için bu festival artık sadece bir tören değil; Spil Dağı'nın eşsiz doğasında hayat bulan doğa sporlarıdır. Sart Antik Kenti'nden süzülüp gelen binlerce yıllık tarihsel derinliktir. Gastronomimizi, mutfak kültürümüzü dünyaya tanıtan bir lezzet durağıdır ve en önemlisi; mesirin özündeki o kadim bilgiyi, aromaterapi ve fitoterapi gibi modern bilimsel yaklaşımlarla yeniden harmanlayan bir sağlık buluşmasıdır. Manisa bu hafta boyunca; kültürüyle, sanatıyla, sporuyla ve eğlencesiyle 24 saat nefes alan bir şehir olacak' dedi.

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE VURGU YAPILDI

Şehri dünya çapındaki sanat etkinliklerinin merkezi yapma kararlılığında olduklarını söyleyen Başkan Dutlulu, sanatın iyileştirici gücü ile festivalin şifasını birleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, serginin hayata geçmesinde emeği geçen tüm profesyonellere teşekkür etti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da konuşmasında, Mesir Festivali'nin şehrin kimliğini yansıtan bir bütün olduğunu ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade ederek serginin birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, eserleri ilgiyle inceledi. Fiziksel ve duygusal acılarını sanatıyla ölümsüzleştiren Frida Kahlo'nun dünyasına ışık tutan serginin, 24 Mayıs tarihine kadar Fatih Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceği belirtildi.