Maltepe Belediyesi ağustos ayında ilçenin pek çok farklı mahallesinde açık havada yazlık sinema gösterimleri, çocuklar için gezici sahne etkinlikleri, ilçenin sembolü Süreyya Plajı Bakireler Anıtı’nda Yaz Dinletileri düzenleyecek.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe'de açık hava yazlık sinema gösterimleri Ağustos ayında oldukça dolu. Yazlık Sinema Günleri’nde Aydınevler Cumhuriyet Parkı’nda “Gülen Gözler”, Cevizli Toros Parkı’nda “Köyden İndim Şehire”, Gülensu Muhtarlık önünde “Çöpçüler Kralı”, Başıbüyük Atatürk Parkı’nda “Kibar Feyzo” isimli sevilen Türk filmlerinin gösterimleri yapılacak.

Yaz boyunca devam eden Süreyya Plajı Yaz Dinletileri’nin ağustos ayındaki konser programında “Dünden Bugüne Karışık Kaset”, “Filiz İlkay ve Orkestrası”, “Begüm Akman Trio”, “Çağlar Kaya ve Orkestrası”, “Grup Yugo” sahne alacak. Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda Hicran Akın Flamenko workshop ve gösterisiyle vatandaşlar ile bir araya gelecek.

Maltepe Belediyesi’nin Yaz Gezileri’nin bu ayki durağında Çubuklu Siloları, Atatürk Arboretumu, Terkos Arnavutköy, Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi ziyaretleri gerçekleştirilecek.

“Çat Kapı Tiyatro” etkinlikleri kapsamında Bağlarbaşı Pazar yerinde “Gökyüzü Kahramanları”, Zümrütevler pazar yerinde “Sihirli Ormanın Gizemi”, İdealtepe 50. Yıl Parkı’nda “Masalını Arayan Prens Pamuk Prensesi Ararken”, Esenkent 2 Temmuz Parkı’nda “Hansel ve Gretel Kayıp Ormanlar Ülkesi” isimli çocuk oyunları sahnelenecek.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki Dinozor Müzesi’nde, Maltepeli çocuklara yönelik arkeoloji bilimini eğlenceli ve uygulamalı şekilde tanıtacak “Küçük Kazılar Büyük Keşifler” etkinliği düzenlenecek.

Maltepe Belediyesi’nin ağustos ayındaki etkinliklerine https://www.maltepe.bel.tr/upload/files/agustos_maltepekultursanattakvimi.pdf üzerinden erişim sağlanabilir.