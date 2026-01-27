Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 'Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği' tüm coşkusuyla devam ediyor. Şenlik kapsamında atölyelerden konserlere, çocuk tiyatrolarından sinema gösterimlerine kadar pek çok etkinlik çocuklarla buluştu.

19 Ocak'ta başlayan etkinlikler kapsamında Dijital Mikroskop, Kukla, Kil, Şehir Planlama, Kar ve Kuş Gözlemciliği atölyeleri, sinema ve tiyatro gösterimleri, çocuk kareokesi, çocuk şarkıları konseri, 'Bubble Show' ve illüzyon gösterileriyle çocuklar yarıyıl tatilinin keyfini çıkardı. Spor, kültür, bilim ve sanat etkinliklerinden oluşan programlarla çocuklar hem eğlenip hem de sosyalleşme imkanı buldu. Etkinliklerle unutulmaz anlar yaşayan çocuklar ve aileleri, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen ve Maltepe Belediyesi'ne teşekkür etti.

1 Şubat'a dek devam edecek şenlik takvimine ve duyurularına www.maltepe.bel.tr adresinden ve Maltepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.