İstanbul Maltepe Belediyesi'nce okullarda artış gösteren şiddet olaylarını ve bunun ebeveynler üzerinde oluşturduğu güvenlik kaygılarını değerlendiren panel düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle okullarda artış gösteren şiddet olaylarını ve bu durumun ebeveynler üzerinde oluşturduğu güvenlik kaygılarının ele alındığı 'Sessiz Çığlıklar: Çocuk ve Genç Güvenliğinde Kaçırdıklarımız, Çocuklarımız Gerçekte Nerede Güvende' paneli düzenlendi.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panelde Maltepe Üniversitesi Uzm.Öğr.Gör. Diğdem Enerem okullarda artış gösteren şiddet olaylarını ve bunun ebeveynler üzerinde oluşturduğu güvenlik kaygılarına değindi.

Enerem, çocuklara ve ergenlere yönelik güvenliğin denetim ve yasaklamadan değil şeffaflık ve iletişimden geçtiğine dikkat çekerek ebeveynin kendi kaygısını yöneterek çocuğa güven vermesini istedi.

Zorbalık yapan çocuk kadar zorbalığa sessiz kalan sınıfın da risk altında bulunduğuna dikkat çeken Enerem, 'Sadece kendi çocuğunuzu değil onun arkadaşlarını da gözetin, okul rehberliği ile sadece notlar için değil sosyal uyum için de görüşün' tavsiyelerinde bulundu.