Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayvan haklarının korunması ve pet satış yerlerinin mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla önemli bir eğitim programına imza attı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Veterinerlik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ev Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim', Sokak Hayvanları Tedavi, Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eğitim programına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi İlknur Sadıç Gül, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Mehmet Ordu, Denizli Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Özkaya ile sertifika almak isteyen vatandaşlar katıldı.



Programın açılışında konuşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Şube Müdür Vekili Uzm. Veteriner Hekim Elvan Alkaya, katılımcılara Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ardından alanında uzman isimler tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında İlknur Sadıç Gül tarafından 'Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi' ile 'Ev Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin; Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği' hakkında bilgiler aktarılırken, Mehmet Ordu tarafından 'CITES Sözleşmesi ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ele alındı. Şahin Özkaya ise 'Hayvan Ekolojisi, Hayvan Davranışı, Hayvan Bakımı ve Beslenmesi' konularında katılımcıları bilgilendirdi.



EĞİTİM SONUNDA PROGRAMA KATILAN 29 KİŞİYE SERTİFİKALARI VERİLDİ



Söz konusu eğitim 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında pet satış yerlerinin ruhsatlandırılması, mevzuata uygun işletmelerin teşvik edilmesi ve merdiven altı hayvan satışlarının önlenmesi amacıyla düzenlendi. Eğitime katılan 29 kişiye sertifikaları verildi.