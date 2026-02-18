Din İşleri Yüksek Kurulu, 1447 (2026) Ramazan ayının 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacağını duyururken, hilalin 18 Şubat 2026 Çarşamba günü görülebilir hale gelecek saatin Türkiye ile saat 06.42 olduğunu duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 1447 (2026) yılı Ramazan ayının başlangıcına ilişkin açıklama yaptı.

Kuruldan yapılan bilgilendirmede, 'Şer'î ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda; 1447 (2026) yılı Ramazan ayı hilalinin, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hâle geleceği tespit edilmiştir. Hilalin görülebilirlik anı Türkiye saatiyle 06.42'dir. Bu doğrultuda, 19 Şubat 2026 Perşembe günü 1447/2026 yılı Ramazan ayının birinci günü olacaktır.' ifadeleri yer adı.