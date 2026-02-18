Libya'dan İstanbul'a gelen iki yolcunun bavullarında, nesli tehlike altında bulunan 20 Afrika Gri Papağanı ele geçirildi. Kuşlar koruma altına alınırken, şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu iki yolcunun bavullarında yapılan kontrollerde 20 adet Afrika Gri Papağanı ele geçirildi.

Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretini düzenleyen CITES sözleşmesinin Ek-1 listesinde yer alan papağanların, gerekli izin ve belgeler olmadan yurda sokulmak istendiği tespit edildi. Bunun üzerine gümrük muhafaza ekiplerince kuşlara el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmeye çalışılan Afrika Gri Papağanları koruma altına alınırken, olayla ilgili şahıslar hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, nesli tehlike altındaki türlerin kaçak ticaretine karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.