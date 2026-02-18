TÜİK verilerine göre işsizlik oranı 2025 yılı IV. çeyrekte bir önceki döneme göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 oldu. İşsiz sayısı 2 milyon 913 bine gerilerken, istihdam 32 milyon 686 bine yükseldi. Veriler, yılın son çeyreğinde işsizlikte sınırlı bir gerileme ve istihdamda artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı IV. Çeyrek (Ekim-Aralık) dönemine ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık düşüşle yüzde 8,2 seviyesine geriledi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 32,7 MİLYONA YÜKSELDİ

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bine çıktı. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 49,1 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,7, kadınlarda ise yüzde 31,9 oldu. İşgücü ise bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi artarak 35 milyon 599 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 53,5 olarak kaydedildi. Erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 35,9 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 14,9'a düştü. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,8, genç kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak hesaplandı.

İSTİHDAMIN YÜZDE 59,3'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE

Sektörel dağılıma bakıldığında, tarımda istihdam 33 bin kişi azalırken; sanayi sektöründe 83 bin, inşaatta 3 bin, hizmet sektöründe ise 83 bin kişilik artış kaydedildi.

Toplam istihdamın yüzde 13,8'i tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 6,9'u inşaat ve yüzde 59,3'ü hizmet sektöründe yer aldı.