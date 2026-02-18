İslam âlemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak ilk teravih namazıyla başlıyor. İlk oruç 19 Şubat Perşembe günü tutulacak, Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek, Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.

BURSA (İGFA) - İslam dünyasında '11 Ayın Sultanı' olarak anılan Ramazan-ı Şerif için geri sayım başladı.

Mübarek ay, 18 Şubat Çarşamba akşamı yatsı namazının ardından kılınacak ilk teravih namazıyla karşılanacak. Aynı gece sahura kalkılacak ve 19 Şubat Perşembe günü ilk oruç tutulup ilk iftar yapılacak.

Oruç ibadetinin yanı sıra teravih namazları, mukabeleler, fitre ve zekât gibi yardımlarla manevi iklimin zirveye ulaştığı Ramazan ayında, Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart'ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı için fitre miktarı 240 lira olarak belirlendi.

