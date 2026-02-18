TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün son toplantısını yapacağını belirterek, nihai raporun kamuoyuna sunulacağını ve Meclis'in tarihi sorumluluğunu yerine getireceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını bugün tamamlayacağını açıkladı. Saat 11.00'de yapılacak toplantıda komisyonun nihai raporunun kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Kurtulmuş, raporun büyük bir çoğunlukla kabul edileceğini ifade etti.

Numan Kurtulmuş, 'Bugün kamuoyuyla da paylaşacağımız nihai raporumuzun takdimiyle birlikte büyük bir çoğunlukla kabul edilecek ve böylece Meclis olarak üzerimize yüklediğimiz bu tarihi sorumluluğu da yerine getirmiş olacağız. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir.' dedi.

Komisyonun bugün gerçekleştireceği son toplantıyla çalışmaların nihayete ereceğini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin önünde tarihi bir süreç bulunduğunu belirterek, 'Türkiye'de barışı, kardeşliği yeniden çoğaltmak için önümüzde tarihi bir süreç vardır ve ümit ediyorum ki bu tarihi süreçte de üzerimize düşeni inşallah gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye' hedefinin önemine de değinen Kurtulmuş, bu sürecin yalnızca iç barış açısından değil, uluslararası ilişkiler bakımından da örnek teşkil edeceğini söyledi. Kurtulmuş, 'Ülkemizin ortaya koymuş olduğu 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle birlikte de ümit ve temenni ediyorum ki uluslararası ilişkiler bakımından da ders mahiyetinde okutulacak, 'Türkiye modeli' adını vereceğimiz bir model, bütün dünyaya örnek olacaktır.' değerlendirmesinde bulundu.