İstanbul'da Maltepe Belediyesi, Dünya Kütüphane Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerini Yalvaç Ural Çocuk Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi'nde ağırladı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, 30 Mart-5 Nisan Dünya Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Serpil Şahinoğlu Anaokulu'ndan 4 ve 5 yaş grubundan toplam 206 öğrenciyi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi bünyesinde yer alan Yalvaç Ural Çocuk Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi'nde ağırladı.

Minik öğrenciler, kütüphane ortamını yakından tanıma fırsatı bulurken, kitaplarla erken yaşta bağ kurmanın önemini deneyimledi. Etkinlik boyunca çocuklara kütüphane kullanımı hakkında bilgi verilirken, eğlenceli ve öğretici içeriklerle okuma sevgisinin temelleri atıldı.

DİJİTAL VE DİNOZOR MÜZESİNE YOĞUN İLGİ

Çocuklar, kütüphane etkinliğinin yanı sıra Dijital Müze'yi ve Dinozor Müzesi'ni de gezdiler. Oldukça keyifli ve heyecan dolu zaman geçiren çocukların Yalvaç Ural Çocuk Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi'ne ilgisi büyük oldu. Maltepe Belediyesi, çocukların eğitimine ve kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan bu tür etkinliklerle, kütüphaneleri yaşamın doğal bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.