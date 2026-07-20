Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentin içme suyu kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Bu kapsamda Antalya'nın en önemli karstik su kaynaklarından biri olan Kırkgöz'de, Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararları doğrultusunda, insan sağlığını ve doğal ekosistemi tehdit edebilecek kaçak uygulamalara Döşemealtı Belediyesi ile işbirliği içerisinde geçit verilmedi.

ASAT Genel Müdürlüğü, hem içme ve kullanma suyu temin sahalarında hem de ekolojik açıdan büyük önem taşıyan sulak alanlarda düzenli izleme, bakım, temizlik ve çevresel koruma faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Gelecek nesillere sağlıklı ve güvenli su kaynakları bırakmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, Kırkgöz Su Kaynakları Mutlak Koruma Alanı'nda tespit edilen izinsiz uygulamalara yönelik gerekli idari ve hukuki süreçler de titizlikle yürütülüyor.

KORUMA KURULU KARARI DOĞRULTUSUNDA İŞLEM YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun kararı doğrultusunda, Antalya ili Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde bulunan Kırkgöz Su Kaynakları Mutlak Koruma Alanı içerisinde ve hemen kaynağın yüzeylenerek oluşturduğu göllenmenin sınırında yer alan 8559 ada 23 numaralı parselde yapılan örtü altı tarım faaliyetleri ile diğer izinsiz uygulamalar hakkında işlem başlatıldı.

KAÇAK YAPILAR KALDIRILDI

Kırkgöz Su Kaynakları Mutlak Koruma Alanı içerisinde tespit edilen izinsiz uygulamalarla ilgili süreç, ASAT ekiplerinin defalarca yaptığı uyarılarla başladı.

Koruma hükümlerine aykırı uygulamaların kaldırılması yönündeki çağrılara rağmen gerekli adımların atılmaması üzerine, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Koruma Bölge Komisyonu kararları doğrultusunda yasal süreç işletildi. Sürecin tamamlanmasının ardından, Döşemealtı Belediyesi ekiplerince izinsiz yapılar kaldırılarak mutlak koruma alanındaki aykırılıklar giderildi.