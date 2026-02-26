Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Ulu Çınarlarımızla Gönül Sofrası İftar Yemeği'nde emeklilerle buluşarak Bahçelievler projesi ile ikinci emekliler lokalinin yapımını duyurdu.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen 'Ulu Çınarlarımızla Gönül Sofrası İftar Yemeği' programında emeklilerle bir araya geldi. Özel bir restoranda gerçekleştirilen programda Şahin, Bahçelievler projesi ile yeni bir emekliler lokalinin açılacağını açıkladı.

İftar programında konuşan Şahin, şehirde hayata geçirilecek projelere ilişkin bilgi verdi. Emekliler için sosyal alanların artırıldığını belirten Şahin, 'Öğretmenevi'nin yanında emekliler lokalimizi açtık. Çınarların altında ulu çınarlar oturuyor, hatıralarını paylaşıyor. Bir tane yetmez dedik. Şimdi de ikinci bir emekliler lokalini açıyoruz. Bu da hayırlı olsun, uğurlu olsun' dedi.

Bahçelievler projesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Şahin, 'Yaklaşık iki yüz elli dönümlük bir alanda Bahçelievler kuruyoruz. Hobi bahçesi değil. Dede torununu alacak, önünde bostanı olacak. Domatesini, biberini ekecek, birlikte vakit geçirecek. En kısa sürede teknik çalışmaları tamamlıyoruz. Önünde bostanı olan, çayını içen, torunuyla oturan bir yaşam alanı kuracağız' diye konuştu.

Yaşlıların şehir hafızası olduğunu belirten Şahin, 'Siz şehrin hafızasısınız. Alnınızdaki her kırışıklık, saçınızdaki her beyaz bir tecrübeyi anlatıyor. Merdiveni çıkarken yorulursunuz ama yukarı çıktıkça görüş alanınız genişler' ifadelerini kullandı. Programın sonunda Başkan Fatma Şahin, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.