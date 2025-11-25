Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, öğrencilerin sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için giriş belgelerini önceden kontrol etmelerini ve sınav kurallarına dikkat etmelerini hatırlattı.

Belgeye erişim için aosogrenci.anadolu.edu.tr adresİ kullanılabiliyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Sınava katılacak öğrenciler, sınav yerlerini ve oturum bilgilerini içeren giriş belgelerine çevrim içi olarak ulaşabiliyor.

