Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı giriş belgelerini erişime açtı. Öğrenciler sınav yerlerini çevrim içi sistem üzerinden öğrenebilecek.
ESKİŞEHİR (İGFA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Sınava katılacak öğrenciler, sınav yerlerini ve oturum bilgilerini içeren giriş belgelerine çevrim içi olarak ulaşabiliyor.
GİRİŞ BELGESİNE NASIL ULAŞILIR?
Öğrenciler sınav giriş belgesini, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
Belgeye erişim için aosogrenci.anadolu.edu.tr adresİ kullanılabiliyor.
Yetkililer, öğrencilerin sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için giriş belgelerini önceden kontrol etmelerini ve sınav kurallarına dikkat etmelerini hatırlattı.