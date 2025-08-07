İstanbul'un Maltepe ilçesindeki park ve yeşil alanları yenilemeye, özellikle genç ve çocukların kullanımına daha uygun hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi, Altayçeşme’deki Cemal Süreya Parkı’nı da yeniledi.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2025 yılındaki programı kapsamında ilçedeki birçok parkı yenilemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Altayçeşme’deki Cemal Süreya Parkı baştan aşağı yenilendi.

Su otomatları ve Maltepe Mekân ile Halk Market’in de yer aldığı bin 512 metrekare yeşil alan, 320 metrekare sert zemin ve 116 metrekare çocuk oyun alanı olan parkta, 99 metrekare fitness alanı, 120 metrekare basketbol sahası ve 210 metrekare, 180 metre uzunluğunda yürüyüş yolu da yer alıyor.

Parkta çim, sulama tesisatı, yürüme yolu, basketbol sahası ve fitness aletleri yenilendi, ağaç ve çalı dikimi yapıldı, korkuluk eksiği tamamlandı ve çocuk oyun alanının onarımı yapıldı.