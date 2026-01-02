Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca sosyal belediyeciliği merkeze alan; insanı önceleyen, çevreye duyarlı ve üretimi destekleyen projeleriyle kentin dört bir yanında hizmetlerini hayata geçirdi. Kent merkezinden kırsala, çocuklardan gençlere, emeklilerden üreticilere kadar toplumun tüm kesimlerini kapsayan çalışmalarla Denizli'de yaşam kalitesi yükseltilirken, dayanışma ve paylaşma kültürü de güçlendirildi.

DENİZLİ (İGFA) - 2025 yılında ilk defa uygulamaya alınan sosyal destek projeleriyle binlerce haneye doğrudan katkı sağlandı. Doğalgaz ve kömür ısınma desteği, ilk defa mutfak tüpü desteği, gıda kolileri, taşınma desteği ve askıda fatura uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin yükü hafifletildi.

Ailelere yönelik 0-2 yaş bebek bezi ve mama desteği, annelere hoş geldin bebek çantası ve yeni doğan destekleri hayata geçirildi. İlk defa hayata geçirilen Emekli Evim ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik tadilat desteğiyle büyüklerin yaşam konforu artırıldı. Alzheimer ve demans hastaları için takip cihazı desteği, HPV aşı desteği, evde bakım ve sağlık hizmetleriyle sosyal destekler sağlık alanında da genişletildi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN KAPSAMLI DESTEKLER

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla birçok destek projesi hayata geçirildi. İlkokul çağındaki çocuklarda öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı, bilişsel gerilik ve fiziksel gelişim eksikliklerinin önüne geçilmesi hedefiyle uygulanan beslenme yardımı binlerce öğrenciye ulaştı.

YKS sınav ücreti desteği, lise öğrencilerine ulaşım desteği ve test kitabı ücreti desteği sağlanırken, ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere kırtasiye paketleri verildi. Üniversite öğrencilerine öğrenim desteği, online eğitim aboneliği ve TYT-AYT deneme sınavlarıyla eğitime erişim güçlendirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde görev yapan sosyal yardım inceleme ekipleri, özellikle dezavantajlı bölgelerde ihtiyaç sahibi vatandaşları yerinde tespit ederken mahallelerde düzenlenen toplantılarla halkın sorun ve önerileri doğrudan dinledi.

KENT LOKANTALARI, KENT MARKETLER VE DAYANIŞMA MEKANLARI

İlk defa açılan 5 mahallede kent lokantası ve 2 kent market ile uygun fiyatlı gıdaya erişim kolaylaştırıldı. Mahallelerde kurulan çocuk gelişim merkezleri, üniversite öğrencileri için Zübeyde Hanım Kız Konukevi, Horoz Kart uygulaması ve aşevi hizmetleriyle sosyal dayanışma kurumsal bir yapıya kavuşturuldu. Aşevi aracılığıyla yıl boyunca 600 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldı.

HANELERE VE ESNAFA DOKUNAN ÇÖZÜMLER

Ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar ve esnaf da unutulmadı. Hane yardımı alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen Horoz Kart ile hem aile bütçesine katkı sağlandı hem de Denizlili esnaf desteklendi. Isınma desteği ve gıda kolileri ailelerin yükünü hafifletirken 65 yaş üstüne ücretsiz tamirat desteği, taşınma desteği ve berber esnafına penuar desteği gibi uygulamalarla günlük yaşamı kolaylaştıran çözümler üretildi. Üreticilerin elinde kalan tonlarca karpuz Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak hem çiftçinin emeği korundu hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırıldı. Askere giden gençlere asker çantası desteği sağlanırken, yemin törenlerine katılan ailelere yol ve yemek desteği verildi. Mobil ikram araçlarıyla etkinlik alanlarında ve sahada vatandaşın yanında olundu.

EĞİTİM, SPOR VE GENÇLİĞE YATIRIM

İkili eğitim gören öğrencilere yönelik etüt ve yüzme eğitimleri verildi. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 5 bin kişi yüzmeyle buluşturuldu. Ücretsiz spor kurslarıyla binlerce vatandaş spor tesislerinden faydalandı. İlk defa sporculara fizyoterapist desteği sağlandı. Lise öğrencilerine yönelik ilk kez düzenlenen Matematik, Fizik ve Satranç Gençlik Kampı, gençlerin akademik ve zihinsel gelişimine katkı sundu. Bu yıl ilk kez düzenlenen Lykos Yarı Maratonu ile Pamukkale'nin büyüleyici atmosferinde binlerce sporcu bir araya geldi.

KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL YAŞAMDA DENİZLİ FARKI

Sanat Şehri Denizli vizyonuyla yüz binlerce vatandaş kültür ve sanat etkinliklerinde bir araya geldi. İlk defa düzenlenen 1. Denizli Opera Günleri, kentin kültürel yaşamına yeni bir soluk getirirken, Denizli'yi opera sanatıyla buluşturdu. İlk kez gerçekleştirilen Denizli Yılbaşı Festivali ile Çamlık Mesireliği konserler, sahne gösterileri ve sosyal etkinliklerle doldu, yeni yıl coşkusu tüm şehre yayıldı. İlk defa açık havada yaz sinema günleri ve Köyümde Sinema Günleri ile sinema kültürü ilçelere ve kırsala taşındı. 'Bir Gün Bir Film Bir Kitap' etkinliğiyle yüzlerce aile sinema ve kitapla buluştu.

MODERN KENT VİZYONU İLE GELECEĞİ PLANLAYAN DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilk kez düzenlenen Modern Kent Çalıştayı ile kentin geleceğini ortak akılla planlama sürecini başlattı. Akademisyenler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda sürdürülebilir, erişilebilir, çevreyle uyumlu ve insan odaklı bir şehir hedefi ele alındı. Çalıştay, 2025-2029 stratejik planının temel taşlarından biri olarak Denizli'nin yarınlarına yön verdi.

ALTYAPI, ULAŞIM VE ENERJİDE GÜÇLÜ YATIRIMLAR

İl genelinde altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları hız kazandı, altyapı arızalarına müdahale süresi önemli ölçüde kısaltıldı. Su kayıp ve kaçakları azaltıldı; su kullanımında tasarruf alışkanlığı yaygınlaştırıldı. İlk defa 100 bin haneye su tasarruf aparatı dağıtıldı, su ücretlerinde yüzde 40'a varan indirim uygulandı. DESKİ Mobil Cep Uygulaması hayata geçirildi. Akbaş Barajı'nda 160 milyon liralık yatırımla %53 tasarruf sağlandı. Yapımı devam eden Denizli Şehir Hastanesi ile bölgedeki yeni yapılaşma alanlarının altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 220 milyon TL'lik yatırım tamamlanırken, üst yapı çalışmaları ile birlikte ise bölgeye toplam 450 milyon TL'lik yatırım yapılacak. İlk defa elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu. Otobüs filosu yenilenirken kavşak düzenlemeleriyle kent trafiği daha güvenli hale getirildi. Borçlanmadan, öz kaynaklarla Güneş Enerji Santrali üretimine başlandı.

TARIM VE KIRSALDA ÜRETİCİNİN YANINDA

Kırsalda yaşayan çiftçilere evlilik desteğinden mazot desteğine, gübre, flake yem, macar fiği, mastitis aşısı ve veterinerlik hizmetlerine kadar çok sayıda destek sağlandı. Arpa-mısır alım desteğiyle üreticinin emeği korunurken, elde kalan mahsuller satın alınarak çiftçiye nefes aldırıldı. Tarımsal makine ve ekipman destekleri, zeytin fidanı dağıtımı ve meraların gübrelenmesiyle üretim güçlendirildi.

ÇEVRE, TARİH VE SAĞLIKTA İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM

Antik kent kazılarına sağlanan mali desteklerle kültürel miras korundu. İklim dostu kent hedefi doğrultusunda çevreci projeler hayata geçirildi. Çevre kirliliği ve düzensizliğin önüne geçmek amacıyla çeşitli uygulamalar devreye alındı. Pamukkale ilçesine kazandırılan Aile Sağlığı Merkezi ile sağlık altyapısı güçlendirildi.