Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat’tan Tekirdağ istikametine giden bir yolcu otobüsünün şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildiği kazada, otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu’nda (KMO) Sancaktepe İlçesi Paşaköy Mahallesi mevkiinde yaşanan trafik kazasıyla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

Tokat’tan Tekirdağ’a seyreden bir yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, bu sabah saat 06.15’te Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

