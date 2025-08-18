İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Hakkari, Ankara, Balıkesir ve Mersin’de 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 1 milyar 200 milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol kararı alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 5 organize suç örgütünün hedef alındığını açıkladı. Operasyonlarda toplam 41 şüpheli gözaltına alınırken; 26’sı tutuklandı, 9’u için adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlıklarının çalışmaları sonucu Aydın'da baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağlayan suç örgütü; Hakkari'de yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesiyle dolandırıcılık yapanlar; Ankara ve Balıkesir'de organize uyuşturucu ticareti yapan gruplar, Mersin'de ise 6136 sayılı kanuna muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarına karışanlar için başarılı operasyonlar düzenlendi.

Savcılıklarca başlatılan soruşturmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileriyle, tutuklanan 26 şüphelinin 1 milyar 200 milyon TL’lik para hareketi tespit edildi ve banka hesaplarına tedbir kararı kondu.

"SUÇ VE SUÇLU CEZASIZ KALMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Jandarma KOM Daire Başkanlığı’nı, İl Jandarma Komutanlıklarını ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, “Hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacak. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi.