İstanbul İtfaiyesi'ne katılacak 591 personel adayı, 560 saatlik Temel İtfaiye Eğitimi ile zorlu görevler için kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçiyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İtfaiyesi, teşkilatını güçlendirecek yeni personelleri göreve hazırlıyor. İstanbul genelinde hizmet verecek 591 itfaiye personel adayı, mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla 560 saatlik kapsamlı Temel İtfaiye Eğitimi alıyor.

Eğitim programı kapsamında adaylar; yangınlara müdahale, arama-kurtarma teknikleri, acil durum yönetimi ve ekipman kullanımı gibi hayati alanlarda uygulamalı ve teorik eğitimlerden geçiriliyor. Zorlu senaryolarla desteklenen eğitimlerde, adayların hem fiziksel hem de teknik yeterlilikleri geliştiriliyor. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan itfaiye neferleri, kısa süre içerisinde İstanbul'un dört bir yanındaki itfaiye istasyonlarında göreve başlayarak, İstanbulluların can ve mal güvenliği için sahada hizmet verecek.

Yetkililer, güçlü ve donanımlı bir itfaiye teşkilatının, afet ve acil durumlara hızlı müdahale açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

