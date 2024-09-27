SARAÇHANE / İSTANBUL -TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ile Moskova arasında ilişkileri geliştirme hedefiyle hazırlanan iş birliği protokolünün imza törenine katıldı. İmamoğlu ve Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov’un tanıklığında gerçekleşen imza töreninde, İBB adına İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, Federal Moskova Hükümeti tarafından ise Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Cheremin attıkları imzayla protokolü resmiyete döktü. İmza töreninden önce konuşan İmamoğlu, “Yerel diplomasinin başarılarını ve uluslararası ölçekte sergileme fırsatı bulayacağız… Zaman zaman oluşan ve oluşacak olumsuz durum ve şartlarda şehirlerin kendi arasında kuracağı ilişkilerin, üstlenebileceği arabuluculuk rollerinin toplumlar arasındaki diyaloğu ayakta tutmada çok büyük etkisi olacak” dedi. Protokolün iki ülke arasındaki ilişkilere örnek olmasını arzu ettiğini söyleyen İmamoğlu, “İstanbul ve Moskova için hayırlı olsun. 2024 ve 2027 arasında geçerli olacak olan ve bu protokolün bölgemize barış ve huzur getirmesini, çok daha güzel günlerde ve çok daha değerli yeni protokoller yapmamızı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Federatif bir yönetim biçimine sahip olan Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Cheremin arasındaki Ekim 2023’teki görüşmede ortaya çıkan iş birliği protokolü imzalama görüşü üzerine İmamoğlu, kurmaylarını çalışma yapması için görevlendirdi. İki heyetin çalışması sonrası İstanbul ile Moskova arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan protokol tamamlandı ve imza aşamasına getirildi. Tamamlanan protokol için İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde imza töreni düzenlendi. Törende Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Cheremin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay ve İBB bürokratları yer aldı.

“İKİ ŞEHİR DÜNYADA ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUMDA”

Akçabay ve Cheremin’in imzalarıyla hayata geçen protokol hakkında konuşan İmamoğlu, “Her yönüyle bilmemiz gerekir ki iki ülke ve etkili iki şehir sadece bir diplomatik ilişki çerçevesinde değil, bölgenin kaderini de şekillendiren iki önemli şehir, iki önemli ülkedir. Bu çerçevede iki şehrin, sadece bu ilişkide ve bölgede değil aynı zamanda bütün dünyada da çok önemli bir konumda olduğu gerçektir” diye konuştu.

SERGEY CHEREMİN’E ÖZEL TEŞEKKÜR

Daha parlak bir gelecek inşa etmek için iki şehrin yöneticilerinin gerekli önemin farkında olduğunu söyleyen İmamoğlu, “2019 yılından bu yana Moskova hükümetiyle birlikte tam da bu çerçevede hem birbirimizden öğreniyoruz hem de işbirliğimizi derinleştirebileceğimiz çok değerli alanları keşfediyoruz. İki yerel yönetimin de tam da bu öğrenme, gelişme ve iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılığı ve güçlü iradesi çok değerli. Özellikle bu ortamın oluşmasına büyük katkı sunan Sergey Cheremin’e bütün heyet huzurunda da ayrıca teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

“YEREL DİPLOMASİNİN BAŞARILARINI VE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE SERGİLEYECEĞİZ”

İş birliği protokolü vesilesiyle iki şehrin ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılayacaklarını belirten İmamoğlu, “Yerel diplomasinin başarılarını ve uluslararası ölçekte sergileme fırsatı bulayacağız” dedi. İmamoğlu şöyle devam etti:

“Ağustos ayında katıldığım BRICS International Municipal etkinliğinde de vurguladığım gibi bizlere her zaman rehber olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yurtta barış, cihanda barış’ sözlerinden ilham alarak, imzalayacağımız protokolün, küresel örnek olarak da güçlü bir yere erişeceğine ve küresel diyaloğun da güçlendirilmesine katkı sunacağın inanıyor ve temenni ediyorum.”

İKİ ŞEHİR DİYALOĞU AYAKTA TUTACAK

İstanbul ve Moskova'nın bölgesel barış ve huzurun sağlanmasında önemli bir aktör olmasını arzu ettiğini kaydeden İmamoğlu, “Zaman zaman oluşan ve oluşacak olumsuz durum ve şartlarda şehirlerin kendi arasında kuracağı ilişkilerin, üstlenebileceği arabuluculuk rollerinin toplumlar arasındaki diyaloğu ayakta tutmada çok büyük etkisi olacak” şeklinde konuştu.

“MODEL OLUŞTURMASINI DİLİYORUM”

Her zaman barışın ve ilerlemenin yanında olduğunu aktaran İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şehirlerimiz arasındaki güçlü ve sıkı iş birliğinin hem ülkelerimiz ve bölge halklarının refahına büyük bir katkı sağlamasını diliyorum. Bu yönüyle tabii ki bizler çok önemli bir diyaloğun sahipleriyiz ama her zaman kurumlar arası, şehirler arası ve ülkeler arası diyalogların daha güçlü bir kurumsallıkta, daha kalıcı bir döneme erişmesiyle ilgili bu atılan kurumsal ve diplomatik ilişki konusundaki örnek protokolün iki ülke arasındaki ilişkilere de gelecekte örnek teşkil etmesini ve bir model oluşturmasını diliyorum. Tekrar sayın Sergey Cheremin’e teşekkür ediyorum. Böylesi bir ilişkinin içinde olmaktan gayet memnunum. Esas kalıcı olan bu vesileyle atmış olduğumuz bu kurumsal adımlar, saygın adımlar ve bu saygın protokol bu yönüyle esas kalıcı olan bu düzeni oluşturmaktan çok memnunum. İstanbul ve Moskova için hayırlı olsun. 2024 ve 2027 arasında geçerli olacak olan ve bu protokolün bölgemize barış ve huzur getirmesini, çok daha güzel günlerde ve çok daha değerli yeni protokoller yapmamızı diliyorum.”

CHEREMİN: PROTOKOL İLİŞKİLERİMİZE YENİ BİR BOYUT KATACAK

Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Cheremin ise protokolle ilgili, “İki şehir özellikle uluslararası ilişkilerde, ülkeler arasında bir lokomotif görevi görüyor” dedi. İki ülke ve şehir arasındaki ekonomik iş birliğinin önemine dikkat çeken Cheremin, “Protokol sadece ekonomik işbirliğine ivme kazandırmayacak. Bunun yanında ilişkilerimize de yeni bir boyut, yeni birliktelik kazanmasına katkı sunacak. Ekim 2023’te sizinle böyle bir inisiyatifi ortaya koyduk. Ekiplerimiz çalıştı. Daha önce işbirliğimizin olmadığı ama potansiyelimizin büyük olduğu teknoloji, dijitalleşme ve şehircilikle de ilgili çok önemli hususlar var ki inanıyorum bundan sonraki işbirliğimizi çeşitlendirmesi ne dışında yeni bir potansiyeli ortaya koyacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki heyet arasında imza töreni gerçekleşti. İBB adına İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, Federal Moskova Hükümeti tarafından ise Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Cheremin attıkları imzayla protokole resmiyet kazandırdı. İki heyet imza töreni sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

10 BAŞLIKTA İŞ BİRLİĞİ İMZASI

Protokol, şu 10 başlıkta iş birliği yapılmasını hedefliyor

1. Kentsel Planlama ve Alt Yapı Çalışmaları

2. Toplu Taşıma ve Teknolojik Alt Yapı Çalışmaları

3. Trafik İyileştirme Çalışmaları

4. Kültür ve Kültürel Mirasın Korunması

5. Spor Faaliyetleri

6. Turizm Geliştirme Çalışmaları

7. Akıllı Şehir ve Bilişim Teknolojileri

8. Sağlık Ve Sosyal Hizmetler

9. Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi

10. İklim Değişikliği