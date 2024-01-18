Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul trafiğini rahatlatacak metro-tramvay hatlarıyla 300 yeni otobüs ve katı atık yakma tesisi projeleri Cumhurbaşkanlığı engeline takıldı. Söz konusu projeler, 2024 yılı yatırım programında kendine yer bulamadı.

Pendik- Kaynarca-Fevziçakmak Metro Hattı’nda incelemelerde bulunduktan sonra Pendik istasyonunda Cumhurbaşkanlığı kararını gazetecilere değerlendirdi. İBB’nin iki önemli raylı sistem yatırımının 2024 Yılı Yatırım Programına alınmamasına tepki gösteren İmamoğlu şunları söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2024 yılı yatırım programı yürürlüğe girdi. 2024 yılı yatırım programında toplamda 12 bin 41 proje yer aldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ise finansmanı bulunmuş 3’ü ulaşım alanında olmak üzere toplamda 6 projesi yatırım programına dahil edilmedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ENGELİ

Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metro Hattı ile Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı inşaatları ve 300 adet dizel yakıtlı metrobüs araç alımı için sunulan proje 2024 yılında da yatırım programına alınmadı.

İBB, metrobüse alımına onay verilmediği için, son 2 yıldır yaklaşık 2 milyar 378 milyon liralık öz kaynak ile 252 yeni metrobüs aracı satın aldı.

Kamu yatırım programına girmesi istenen Veri Merkezi Kurulu ve Geliştirilmesi (Veri Depolama Ünitesi) projesi de yatırım programının dışında kaldı. Maliyeti 581 milyon 256 bin lira olan proje için, 484 milyon 380 bin liralık dış kredi bulunmuştu. İBB’nin 900 milyon TL dış kredi ile yapmayı planladığı Kömürcüoda Atık Yakma ve Enerji Üretimi Tesisi projesi de programına alınmadı. Programa dahil edilmeyen bir diğer proje ise SECAP Enerji Verimliliği programı proje desteği oldu.

EYÜPSULTAN–BAYRAMPAŞA TRAMVAY HATTI

Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onay aldı. Günde 40 bin yolcu taşıyacağı öngörülen hattın, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’na entegre edilmesi planlandı. Proje için ihtiyaç duyulan 100 milyon euro finansın sağlanması için uluslararası kredi kuruluşları ile görüşmeler yapıldı.

SEFAKÖY–BEYLİKDÜZÜ RAYLI SİSTEM HATTI

Raylı sistemi erişimi olmayan yaklaşık 3,5 milyon İstanbulluyu ilgilendiren projenin finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile İBB arasında Yeşil Şehir Aksiyon Planı mutabakatı imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, bu yıl dördüncü kez yapılan başvuruya yine onay vermedi.

İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projelerine onay verilmemesine tepki gösterdi. “Bu onay işinde bizi bazen bir yıl, bazen iki yıl, bazen iki buçuk yıl beklettiler. Sanki bir lütufmuş gibi.” açıklamasını yapan İmamoğlu, projelerin yatırım planına dahil edilmesinin sadece devletin projeleri kayıt altına alması demek olduğunu iletti. Bir projeyi yatırım planına almanın onu onaylamanın dışında başka bir sorumluluk gerektirmediğini ileten İmamoğlu, “Bizim alacağımız krediye bir kefaleti yok. Ya da bir katkıları yok. Yatırım planına almak, bir onay. Tüm İstanbul duysun. Projelerini hazır hale getirdik, uygun kredisini de bulduk.” dedi.

Sefaköy–Beylikdüzü –TÜYAP Metrosu ve Bayrampaşa Eyüpsultan Eminönü Tramvay hattının yapımına, Cumhurbaşkanlığı bir imza atmadığı için başlanamadığını belirten İmamoğlu, bu durumu bütün İstanbul’a anlatacaklarını vurguladı.