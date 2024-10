Cumhuriyetin 101’inci yıldönümünde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ayrıca 30 İBB Müzesi de 29 Ekim’de ücretsiz ziyaret edilebilecek. İBB tarafından organize edilen etkinliklerin adresi bu yıl Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Düzenlenecek halk konserinde Emir Can İğrek ve Hadise de sahne alacak.İSTANBUL (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca İstanbul'da konserler, söyleşiler, sinema gösterimleri ve çocuklara yönelik atölyelerle, her yaşa hitap eden etkinlikler düzenlenecek. 29 Ekim akşamı Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek halk konserinde DJ Burak Yeter, Shaman, Emir Can İğrek ve Hadise gibi sevilen sanatçılar, İstanbullularla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak, 29 Ekim Salı günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak. İBB’nin 30 müzesi de Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer’e yakışan bir meydan yapmak için çalışmalarını tamamlayarak yenilenen meydanı Cumhuriyet Bayramı haftasında İstanbullulara sundu. Meydan kimliğini işgaller nedeniyle kaybetmiş Sarıyer Meydanı öncelikle işgallerden arındırıldı. İşgallerden arındırılan meydan herkesin rahatça gezebileceği, dinlenebileceği modern bir alana dönüştürüldü. Üç bölümden oluşan Sarıyer Meydanı’nda hem meydan alanı hem de törenlerin yapılacağı Atatürk alanı yer alıyor. İşgallerin kaldırılmasıyla birlikte ferahlayan ve genişleyen meydan alanına ise yeşil alan, oturma alanları, çocuk oyun grupları ve eğlence alanı yapıldı.

İBB Wİ-Fİ İLE SINIRSIZ İNTERNET M7 METRO HATTI'NDA 29 EKİM'DE HİZMETE GİRİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmetini başlatıyor. İstanbullular ve tüm metro hattı kullanıcıları yolculukları boyunca güvenilir ve sınırsız internetin keyfini çıkarabilecek, online işlemlerini yaparken kesintisiz internet erişimine sahip olacaklar.

Cumhuriyet Otobüsü, Jonglör-akrobat gösterileri, maskot-bando takımı gösterileri, sokak sanatları, çocuk konserleri, bilgi yarışmaları, bubble show’ları, illüzyon show’ları çocuk oyunları ve atölyelerle Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca mahalle, meydan ve parklarda dolaşacak. Cumhuriyet Otobüsü 28 Ekim’de Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde Bağcılar Meydanı’nda olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL ETKİNLİKLER

Müze Gazhane’de hem tarihsel söyleşiler hem de müzik dinletileriyle Cumhuriyet'in kuruluşuna dair unutulmaz anlar yaşanacak. Dijital Deneyim Müzesi’nde teknoloji meraklıları için yapay zeka ve robotik kodlama atölyeleri düzenlenirken, Miniatürk’te çocuklar için eğlenceli konserler ve atölyeler yer alacak. Şerefiye ve Yerebatan Sarnıcı’nda ise Atatürk'ün sevdiği şarkılarla duygusal anlar yaşatılacak, Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde ise Atatürk ve Kuvayı Milliye özelinde bir sergi ziyaretçilere açılacak. Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt olunarak etkinliklere katılım sağlanabilecek.

Ayrıca, İstanbul Kitapçısı şubelerinde 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Bayramı’na özel seçili yayınlarda yüzde 25 indirim uygulanacak.