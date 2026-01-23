Yandex Ads, Türkiye'deki işletmeler için marka bilinirliğini artırmaya yönelik yeni 'Premium Arama Reklamları' dönemini başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Yandex Türkiye'nin yeni Premium Arama Reklamları sayesinde işletmeler artık marka tanıtımı odaklı reklam formatlarını doğrudan Yandex Arama ana sayfasında ve arama sonuçlarının yanında yayınlayabilecek.

Yüksek etki yaratan bu alanlar, Yandex Ads üzerinden yürütülen marka kampanyaları kapsamında Bin Gösterim Başına Maliyet (CPM) modeliyle kullanılabiliyor.

Böylece, günlük 2 milyondan fazla aktif kullanıcı tarafından kullanılan ve hızla büyüyen bu platformda, markalar için daha güçlü bir marka bilinirliği inşa etme potansiyeli sunuluyor.



Hem web hem de uygulama ortamlarında maksimum görünürlük hedefleyen markalar için Yandex Ads, Arama Çubuğu Altında Banner şeklinde konumlanan özel bir premium format kullanıma sunuyor.

Arama çubuğunun hemen altındaki bu alan, en dikkat çekici ve etkileşim oranı en yüksek reklam yerleşimi olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar bu reklamı masaüstü ve mobil web'in yanı sıra Yandex Arama mobil uygulamasında da görecek, böylece tüm temas noktalarında tutarlı ve etkisi yüksel bir görünürlük sağlanacak.

Bunun yanı sıra Yandex Arama'nın web sürümünde de artık yeni marka reklam formatları kullanılabiliyor. Arama sonuçlarının yanında gösterilen Arama'da Premium Banner ve Arama'da Mini Banner, güçlü mesajlar için görünürlüğü yüksek reklam alanları sunuyor.

Arama'da Video Banner ise etkileyici görsel yapısı ve otomatik oynatma özelliği sayesinde kullanıcıların dikkatini anında çekiyor. Ses yalnızca kullanıcının tercihiyle açılırken, altyazılar temel mesajların etkili şekilde iletilmesini mümkün kılıyor. İşletmeler için sunulan yeni formatlar arasında, Yandex Arama sonuçları genelinde üst düzey görünürlük sağlayan Premium Billboard da yer alıyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Yandex Ads Türkiye Bölge Direktörü Edita Yıldız, 'Marka reklam formatları, pazarlama bileşenlerimizin vazgeçilmez bir parçası olup hedef kitle içinde bilinirliği artırmaya ve markaların rakiplerinden ayrışmasına yardımcı olur.

Yeni premium formatlarımız, kullanıcıların dikkatini daha etkili biçimde çekmekle kalmaz; aynı zamanda Yandex Arama'da performans odaklı araçlar veya organik arama sonuçlarıyla rekabet etmeden konumlanır. Ayrıca verilerimize göre, marka reklamlarının pazarlama bileşenlerine entegre edilmesi dönüşüm oranlarını artırmakta ve müşteri edinme maliyetlerini düşürmektedir.' dedi.



Yandex Ads marka reklam formatları, uluslararası MRC görünürlük standartlarına uyumlu bir şekilde çalışır. Buna göre bir reklam gösterimi; kreatifin en az yüzde 50'sinin kullanıcının ekranında statik banner'lar ile en az 1 saniye, video formatlar ile en az 2 saniye boyunca görünür olması durumunda geçerli sayılır.