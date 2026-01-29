Maraton ikonu Eliud Kipchoge'nin içinde yer aldığı The dsm-firmenich Running Team, 5 Ocak 2026 tarihinde Huawei ile devrim niteliğinde bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

PRNewswire / SHENZHEN, Çin (İGFA) - Huawei, resmi teknoloji ortağı olarak dünyanın en zorlu koşu takımı olarak bilinen bu benzersiz ekiple güçlerini birleştirerek koşu ruhunu yükseltiyor, spora yönelik yaygın tutkuya ilham veriyor ve daha akıllı antrenman yöntemlerini savunuyor.

Huawei Consumer Business Group CMO'su Alex Huang, ' Huawei'nin akıllı giyilebilir teknoloji alanındaki uzmanlığını ekibin derin performans bilgisiyle birleştirerek yalnızca elit atletlere değil, dünyanın dört bir yanındaki her seviyeden koşucuya fayda sağlayacak anlamlı bilgiler sunmayı amaçlıyoruz.' açıklamasını yaptı.

Dünya çapında koşucular arasında yaşayan bir efsane olarak kabul edilen Kipchoge'nin kariyeri tek kelimeyle ikonik. Maratonu 1 saat 59 dakika 40 saniyede tamamlayarak elde ettiği çığır açıcı başarı, iki saat bariyerini yıkarak insan yeteneklerinin sınırlarını yeniden tanımlayan ve 'Hiçbir İnsan Sınırlı Değildir' inancını somutlaştıran tarihi bir kilometre taşı olmuştur. Ona göre koşu, elitizmin ötesinde yaşı ya da mesafe hedefleri ne olursa olsun herkese açık evrensel bir uğraş. Koşmak, özgür olmaktır. Koşmak, sağlıklı olmaktır. Birlikte koşmak, birlik olmaktır. Bu nedenle Eliud'un kariyerinin yeni bölümü küresel bir koşucu hareketi yaratmayı içeriyor.

Kipchoge, evrensel bir koşu tutkusunu desteklemek için, en son teknolojiye ve geniş bir kullanıcı ağına sahip, dünya çapında etkili bir ortak arıyor. Huawei de bu konuda mükemmel bir eşleşme olarak öne çıkıyor. Huawei, 12 yılı aşkın bir süredir sağlık ve fitness sektörünün ön saflarında yer alıyor ve Haziran 2025'e kadar dünya çapında 200 milyondan fazla giyilebilir cihaz gönderdi [1] ve o yılın ilk üç çeyreğinde küresel sevkiyatlarda lider oldu. İnovasyona olan bağlılığı ve geniş kullanıcı topluluğu sayesinde Huawei, mükemmel koşmanın özünü temsil ediyor. Son teknoloji ürünü çözümleri, Kipchoge ve ekibine hassas antrenman verileri ve bilimsel yük değerlendirmeleri gibi paha biçilmez bilgiler sunarak elit koşucuların sınırları aşmasını ve mümkün olanı yeniden tanımlamasını sağlıyor.

Bu iş birliği çarpıcı bir açıklamayla geliyor: Huawei, 2021'de ilk nesil HUAWEI WATCH GT Runner'ın piyasaya sürülmesinden beş yıl sonra bu arenaya geri dönüşünü simgeleyen son teknoloji bir profesyonel koşu saatini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu süre içinde Huawei, teknolojik üstünlüğünü titizlikle geliştirdi: TruSense sistemi, sağlık ve fitness takibinde benzersiz bir hassasiyet, yanıt verebilirlik ve kapsamlılık sunar; Sunflower konumlandırma sistemi, konumlandırma doğruluğunda bir kuantum sıçramasını temsil eder; 100'den fazla koşucunun katıldığı titiz testler, yarış performansı tahminlerinin doğrulukta %97'yi aşmasını sağlar[2], yorgunluk değerlendirme makine öğrenimi modeli ise sporcuları daha akıllı antrenman yapma konusunda güçlendirir. Kipchoge ve Joshua Cheptegei gibi seçkin koşucular, antrenman ve yarış günlerinden elde edilen gerçek dünya görüşlerine katkıda bulunacak ve koşucuların ihtiyaçlarına gerçekten uygun cihazlar üretmek için algoritmalarda ve özelliklerde yinelemeli iyileştirmeler yapacak.

Bu son teknoloji koşu saati, üst düzey işlevsellik ve kullanıcı dostu tasarım arasındaki boşluğu doldurarak pazarda uzun süredir devam eden bir sorunu çözmek için geliyor. Mevcut modellerin çoğu, sıradan kullanıcıları bunaltan karmaşık özelliklerle yalnızca seçkin koşuculara hitap ederken, Huawei çok yönlü bir çözüm oluşturmak için kapsamlı 3C teknolojisi uzmanlığından yararlanıyor. Yeni başlayanlar için erişilebilir kalırken deneyimli koşucuların zorlu taleplerini karşılamak için tasarlanan bu ürün, aynı zamanda genel nüfus için kapsamlı bir sağlık yönetimi aracı olarak da kullanılıyor. Huawei, engelleri ortadan kaldırarak ve profesyonel atletik performansı erişilebilir sağlık takibi ile sorunsuz bir şekilde harmanlayarak tam olarak yaşamaya tutkulu herkesi koşmanın neşesini ve canlılığını kucaklamak için güçlendirir.

