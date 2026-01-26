Meta, WhatsApp için reklamsız abonelik modelini test etmeye başladı. Kullanıcılar, aylık ücret ödeyerek Durum ve Kanallar sekmesindeki reklamlardan kurtulabilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Meta bünyesinde geliştirilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gelir modelini genişletmeye hazırlanıyor.

Uygulamanın 2.26.3.9 numaralı test sürümünde yapılan incelemeler, reklamsız WhatsApp aboneliği seçeneğinin aktif olarak test edildiğini ortaya koydu.

Test sürümünde yer alan kodlara göre, kullanıcılar aylık bir ücret ödeyerek Durum ve Kanallar sekmesinde gösterilen reklamları tamamen kaldırabilecek. Ücretsiz sürüm reklamlı olarak kullanılmaya devam ederken, ücretli abonelik seçeneği reklamsız bir deneyim sunacak. Meta'nın bu modelle kullanıcılara tercih hakkı tanımayı hedeflediği belirtiliyor.

Uygulama içindeki bilgilendirme metinleri, abonelik ücretinin ülkeye ve hesap ayarlarına göre değişebileceğini gösteriyor.

Reklamsız abonelik zorunlu olmayacağı, kullanıcılar dilerse mevcut ücretsiz sürümü kullanmayı sürdürebileceği kaydedildi.