İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine, bu yıl da 17 branşta, 66 farklı kalemde, yaklaşık 100 milyon lira değerinde, 200 binden fazla malzeme desteğinde bulunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine sağladığı malzeme desteğini artırarak devam ettiriyor.

Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, taekwondo, kick boks, karate, muay thai, wushu, judo, atletizm, yüzme, güreş, badminton, masa tenisi, okçuluk ve satranç branşlarında, yaklaşık 100 milyon TL değerinde, toplam 204 bin 12 adet malzemenin amatör spor kulübüne dağıtımı için düzenlenen tören, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sultangazi'deki İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen dağıtım törenine, İstanbul'un 39 ilçesini kapsayacak şekilde faaliyet gösteren 20 amatör spor kulübünün sporcuları, antrenörleri ve aileleri katıldı. Spor ve sahne gösterilerine sahne olan açılışta, İBB Başkanvekili Aslan ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (İASKF) Başkanı Ali Düşmez birer konuşma yaptı.

Malzeme desteği ile ilgili düzenlenen dağıtım töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, 'Biliyorsunuz, Ekrem Başkanımızın hayatında sporun yeri ayrı. Gençliğinde kaleciydi. Gerçi hala genç, hala heyecanı yüksek. Bu yüzden dimdik durmayı, kendine atılmaya çalışan topları tutmayı da dün olduğu gibi, bugün de çok iyi biliyor. Ve bir de neyi iyi bilir, biliyor musunuz? Her maçı kazanmayı' dedi.

'Biz, büyük bir hedefe inanıyoruz: İstanbul'un olimpiyat meşalesini yakacağı güne' diyen Başkan Aslan, 'Ekrem Başkanımızın vizyonuyla, 2027 Avrupa Oyunları'nın ev sahipliği yapıyoruz. Bu, 2036 Olimpiyatları yolunda güçlü bir adım. Bu hedef, sadece sporcuların değil, bir kentin, bir milletin hayalidir. Bir gün o meşale bu şehirde yandığında, bileceğiz ki o ateş, sadece stadyumda değil, her mahallenin kalbinde, her çocuğun gözünde yanıyor. Spor insana şunu öğretir: Birlikte olursan, güçlü olursun. Pes etmezsen, kazanırsın. Ve en önemlisi; rakibine saygı duyarsan, insan kalırsın' ifadelerini kullandı.