A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'lik tarihi bir skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz! Tebrikler #BizimÇocuklar!' mesajıyla takımı kutladı. Sosyal medyada da tebrik mesajları yağmur gibi yağdı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, Bulgaristan karşısında adeta gole doydu.

Sahada üstün bir performans sergileyen A Milli Takım, rakibini 6-1'lik ezici bir skorla geçerek 2026 Dünya Kupası yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Maç boyunca etkili oyununu sürdüren milliler, taraftarlarını gururlandırdı.

TEBRİK MESAJLAR YAĞDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz! Tebrikler #BizimÇocuklar!' diyerek takıma destek verdi.

Maç sonucu ile birlikte Milli Takımlar sosyal medya hesabından '#BizimÇocuklar'ı 90 dakika boyunca destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz! Kocaeli'de bundan daha büyük bir coşkuyla görüşmek üzere' denildi.

Galibiyet dolayısıyla taraftarlar ve spor camiasından da peş peşe tebrik mesajları geldi.

Taraftarlar, #BizimÇocuklar etiketiyle paylaşımlar yaparak oyuncuları ve teknik ekibi övdü.

Maçın yıldızları arasında yer alan futbolcular, attıkları goller ve sergiledikleri performansla büyük beğeni toplarken, bu tarihi zafer, A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda moral ve motivasyonunu artırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda üçüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle oldu: