İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 122 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Kadrolar için KPSS'den en az 60 puan şartı aranırken, adaylar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere açıktan atama yoluyla toplam 122 itfaiye eri alımı gerçekleştirecek.

Alım ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak alımlarda; lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar için farklı kadrolar açıldı. Kadrolarda kadın ve erkek adaylar için ayrı kontenjanlar belirlendi.

KPSS ŞARTI VE SÜRÜCÜ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Adayların 2024 KPSS'den en az 60 puan almış olması gerekiyor. Başvurularda P94, P93 ve P3 puan türleri esas alınacak. İtfaiye eri kadroları için ayrıca en az B veya bazı kadrolarda C sınıfı sürücü belgesi şartı aranacak.

Kadroların önemli bölümü erkek adaylara ayrılırken, kadın adaylar için de farklı öğrenim düzeylerinde kontenjan açıldı.

Başvuracak adayların erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda ise en az 1.60 metre boyunda olması gerekiyor. Boy ve kilo arasında ise artı veya eksi 10 kilogramdan fazla fark bulunmaması şartı aranacak.

Ayrıca adayların sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Buna göre yalnızca 10 Temmuz 1996 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Başvurular 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında yalnızca elektronik ortamda yapılacak. Adaylar başvurularını 'https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu'

adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Yazılı sınav 10 Temmuz 2026 tarihinde Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Uygulamalı sınavlar ise 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sultangazi'deki İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.