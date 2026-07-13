Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, Tekkeköy Doğu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi bünyesinde yapımı süren Atık Su Arıtma Çamuru Tesisi ile günlük 70 ton çamuru enerjiye dönüştürerek çevre ve ekonomiye katkı sağlayacak.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, çevre ve sürdürülebilirlik alanında örnek olacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Tekkeköy Doğu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi içerisinde yapımı devam eden Atık Su Arıtma Çamuru Tesisi, yakın zamanda hizmete alınacak.

Samsun, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği altyapı yatırımları, arıtma ve entegre çevre tesisleri, teknolojik uygulamaları ve sıfır kirlilik anlayışıyla ülkemizin öncü şehirleri arasında yer alıyor.

Kırsal mahallelere kadar uzanan modüler atık su arıtma tesisleriyle çevrenin korunmasına katkı sağlayan SASKİ, şimdi de atık yönetiminde yeni bir dönemi başlatacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Genel Müdürlük tarafından işletilen 24 atık su arıtma tesisinde ortaya çıkan günlük yaklaşık 70 ton atık su arıtma çamuru, Tekkeköy Doğu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi bünyesinde yapımı devam eden Atık Su Arıtma Çamuru Tesisi sayesinde yalnızca bertaraf edilmeyecek, aynı zamanda enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.

Yakın zamanda hizmete alınması planlanan tesisle birlikte çevre dostu ve sürdürülebilir atık yönetiminde önemli bir adım atılmış olacak.

GÜNLÜK 70 TON ÇAMUR ENERJİYE DÖNÜŞECEK

Piroliz gazı teknolojisiyle çalışacak tesiste, atık su arıtma çamurları yüksek sıcaklıkta ve oksijensiz ortamda işlenerek enerji üretimine katkı sağlayacak.

Bu sayede hem çevreye zarar vermeden bertaraf işlemi gerçekleştirilecek hem de enerji tasarrufu sağlanarak sürdürülebilir üretim desteklenecek.

ELDE EDİLEN KARBON BİRÇOK ALANDA DEĞERLENDİRİLECEK

Piroliz işlemi sonrasında ortaya çıkan karbonun farklı sektörlerde kullanılması planlanıyor. Elde edilen ürünün; beton üretiminde mineral katkı maddesi, asfalt uygulamalarında dolgu malzemesi, çöp depolama sahalarında koku giderici uygulamalar ile orman yangınlarını önleme ve yangın sonrası rehabilitasyon çalışmalarında değerlendirilmesi hedefleniyor.

BAŞKAN DOĞAN: 'ATIĞI DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin çevresel ve ekonomik açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek şunları söyledi: 'SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen bu tesis, Türkiye'de örnek gösterilecek çevre yatırımlarından biri olacak. Günlük 70 ton atık su arıtma çamurunu enerjiye dönüştürerek hem çevremizi koruyacak hem de önemli bir ekonomik değer üreteceğiz. Atığı değere dönüştüren bu sistem sayesinde milyonlarca liralık maliyetin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir şehircilik anlayışımız doğrultusunda Samsun'umuz için üretmeye, yatırım yapmaya ve geleceğe değer katmaya devam edeceğiz.'