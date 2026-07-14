Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'nde yapımı tüm hızıyla devam eden Sinan Kütüphanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Gençlerin eğitimine, kültürel gelişimine ve geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehre modern ve donanımlı bir kütüphane daha kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve gençliğe yönelik yatırımlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Çalışmalarımız planladığımız takvim doğrultusunda aralıksız devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde inşaatımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Burası yalnızca kitapların bulunduğu bir kütüphane olmayacak. Gençlerimizin güvenle ders çalışabileceği, öğrencilerimizin sınavlarına hazırlanabileceği, kitap dostlarının bir araya gelebileceği, kültürel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği modern bir yaşam alanı olacak. Erciyesevler Mahallemize ve Kocasinan'ımıza önemli bir sosyal ve kültürel yatırım daha kazandırmış olacağız' ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her mahallesine eğitim ve kültür yatırımları kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.