Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan özel logolu 10 Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinin hizmete alınacağını açıkladı. Trenler, iki ay boyunca milyonlarca yolcuya 15 Temmuz mesajıyla ulaşacak.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında hazırlanan özel tasarımlı Yüksek Hızlı Tren setlerinin raylara indirileceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, üzerinde 'İrade Bizim, Zafer Bizim' logosu bulunan 10 YHT seti, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas başta olmak üzere farklı güzergâhlarda yolculara hizmet verecek.

Toplam 40 logonun yer aldığı özel tasarımlı trenler, iki ay boyunca seferlerde kullanılacak. Bakan Uraloğlu, Yüksek Hızlı Trenlerin yalnızca ulaşım sağlamadığını, aynı zamanda 15 Temmuz'da milletin demokrasiye, bayrağa ve vatana sahip çıkma iradesinin simgesini taşıyacağını belirtti.

Özel tasarımlı trenlerle birlikte her istasyonda ve yolculukta 15 Temmuz'un anlamının hatırlatılacağı, trenlerin birlik ve beraberlik mesajını milyonlarca yolcuya ulaştıracağı ifade edildi.