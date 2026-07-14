Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesine bağlı kırsal mahallelerde bakım ve onarım ihtiyacı bulunan yolları yenilemek üzere harekete geçti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Mudanya'nın Hançerli, Yamanlı, Çepni ve Hasköy mahallelerinde ulaşımı güvenli ve konforlu kılacak yatırımlar hız kazandı.

Kırsalda ulaşımı rahatlatacak çalışmalar kapsamında Hançerli'de 4.200 metre, Yamanlı'da 1.500 metre, Çepni'de 1.000 metre ve Hasköy'de 2.100 metre olmak üzere toplam 8.8 kilometrelik sathi kaplama çalışması planlandı. Hasköy'de çalışmalar tamamlanırken Hançerli, Yamanlı ve Çepni'de de sathi kaplama işleminin iki gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

MUDANYA'DA HUMMALI ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, şehrin büyümesiyle birlikte artan ulaşım ihtiyacını karşılamak adına hem yeni yollar açılması hem de mevcut yolların yenilenmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı. Biba, 'Ulaşım öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu kapsamda Bursa genelinde kesintisiz ulaşımı tesis etmek için ekiplerimiz dört koldan hummalı bir şekilde çalışıyor. Bir yandan şehrimize yeni yollar kazandırıyor öte yandan yıllar içinde yıpranmış, bakım ve onarım ihtiyacı doğmuş yollarımızı yeniliyoruz. Mudanya ilçemizde de yolları, vatandaşımızın layık olduğu standartlara eriştirmek için kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Yenilenmiş haliyle güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacak yollarımız, şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.