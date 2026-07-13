Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ferhat Deniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ferhat Deniz'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Ünlüce, Başsavcı Deniz'e hayırlı olsun temennilerini iletirken, Eskişehir'de kamu kurumları arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonun kent adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz ise Başkan Ünlüce'ye nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.