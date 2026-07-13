Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla AKM önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde vatandaşlara aşure ikramı gerçekleştirdi.

Birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen ikram etkinliğine Sakarya Valisi Rahmi Doğan, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya ile birlikte ilçe belediye başkanları katıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure ikramında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar, 'Muharrem ayı münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz, paylaşmanın ve bereketin simgesi olan aşure etkinliğimizde hemşerilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren bu anlamlı günlerin daim olmasını diliyorum. Birliğin, paylaşmanın ve bereketin simgesi olan Aşure Günü'nün ve Muharrem ayının İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum' dedi.