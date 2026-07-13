Enez Kartopu Derneği'nin düzenlediği söyleşide konuşan emekli DSİ Edirne Bölge Müdür Yardımcısı Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin, Enez'in lagün gölleri, sulama sorunları ve tarımsal geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erkin, doğru mühendislik uygulamalarıyla lagünlerin yeniden verimli hale getirilebileceğini söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez Kartopu Derneği'nin davetlisi olarak ilçeye gelen Hüseyin Erkin, 'Lagün Gölleri, Su ve Sulama Sorunları' başlıklı söyleşide bölgenin çevre ve tarım sorunlarını ele aldı.

Yaklaşık üç saat süren programda konuşan Erkin, Enez lagün göllerinde yaşanan verim kaybının çözümsüz olmadığını belirterek, Devlet Su İşleri tarafından uygulanabilecek basit mühendislik tedbirleriyle göllerin eski verimliliğine yeniden kavuşabileceğini ifade etti.

'LAGÜN EKOSİSTEMİ YETERİNCE DİKKATE ALINMADI'

1956-1957 yıllarında Türkiye ve Yunanistan iş birliğiyle hazırlanan HARZA Projesi'nin dönemi için kapsamlı ve doğru bir çalışma olduğunu belirten Erkin, projenin temel hedefinin taşkınların önlenmesi ve sulama olduğunu, ancak lagün ekosistemi ile balıkçılığın yeterince planlamaya dahil edilmediğini söyledi. Deşarj kanallarındaki alüvyon birikiminin zamanla lagün göllerini olumsuz etkilediğini ifade eden Erkin, Ayana Deresi sularının yönlendirilmesiyle sorunun büyük ölçüde çözülebileceğini belirtti.

Hüseyin Erkin, 'Ayana Deresi'nin sularının lagünlere ulaşması engellenerek Eşek Adası'na ya da doğrudan Meriç Nehri'ne yönlendirilmesiyle sorun büyük ölçüde çözülebilir. Göllerin temizlenmesi konusunda da ülkemizde yeterli teknoloji ve teknik imkan bulunmaktadır.' dedi.

'YAMAÇ SULAMA PROJESİ HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Enez Yamaç Sulama Projesi'ne de değinen Erkin, projenin uzun yıllardır beklediğini belirterek, bölgenin kalkınması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Projenin siyasi irade eksikliği nedeniyle ilerleyemediğini savunan Erkin, bölgenin su kaynaklarının daha etkin kullanılması gerektiğini dile getirdi.

ÇELTİK ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Bölgede çeltik ekim alanlarının kontrolsüz şekilde genişlediğini öne süren Erkin, bunun uzun vadede çevresel riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

İlk planlamalarda yaklaşık 200 bin dönüm olarak öngörülen çeltik alanlarının bugün 600 bin dönüme ulaştığını belirten Erkin, bilinçsiz tarım uygulamalarının verimli arazileri tehdit ettiğini söyledi.

Söyleşiye CHP Enez İlçe Başkanı Hüseyin Çavuşoğlu, İYİ Parti Enez İlçe Başkanı Tuncay Taşkın, MHP Enez İlçe Teşkilatı adına Adnan Çatalbasan'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.