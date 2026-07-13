Yeşilova Holding'in gençlerin kariyer gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlediği 4. Yeşilova Zirvesi, 50 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Zirvede öğrenciler, iş dünyasının deneyimli isimleriyle bir araya gelerek kariyer planlaması ve iş hayatına hazırlık konularında bilgi aldı.

BURSA (İGFA) - Yeşilova Holding tarafından geleneksel hale getirilen Yeşilova Zirvesi'nin 4'üncüsü, bu yıl gençlere yönelik ilham veren buluşmalara ev sahipliği yaptı.

'İş'te Denge' yaklaşımı doğrultusunda düzenlenen programa farklı okullardan 50 lise ve üniversite öğrencisi katıldı. Zirvede ilk kez Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (OİB) iş birliğiyle programa dahil olan öğrenciler ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Noktalama Projesi öğrencileri de bir araya geldi.

GENÇLERE KARİYER YOLCULUĞUNDA REHBERLİK

Program kapsamında öğrencilere; kariyer hikâyeleri, iş hayatına hazırlık, insan kaynakları uygulamaları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve flört şiddeti farkındalığı gibi başlıklarda oturumlar gerçekleştirildi.

İş dünyasının farklı alanlarında görev yapan profesyoneller, deneyimlerini öğrencilerle paylaşırken, interaktif soru-cevap bölümleriyle gençler merak ettikleri konulara doğrudan yanıt alma fırsatı buldu.

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova, gençlerin kariyer yolculuklarına destek olmanın kurum kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Yeşilova, 'Sürdürülebilir başarının temelinde insan olduğunu biliyoruz. Gençlerin kariyer yolculuklarına dokunmayı, onlara ilham verecek deneyimler sunmayı ve potansiyellerini keşfetmelerine katkı sağlamayı çok önemsiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bu yıl farklı kurumlardan gelen öğrencileri zirvede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Yeşilova, gençlerin farklı bakış açılarıyla aynı ortamda buluşmasının hem öğrenciler hem de iş dünyası açısından önemli bir öğrenme fırsatı oluşturduğunu söyledi.

Yeşilova Zirvesi ile gençlerin iş dünyasını daha yakından tanıması, kariyer hedeflerini şekillendirmesi ve geleceğin çalışma hayatına daha donanımlı hazırlanması hedefleniyor.