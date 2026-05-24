TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir ilçesine bağlı Rıdvanlı Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Kavalık Yaylası Bahar Şenlikleri programına katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Başkan Genç, programda yaptığı konuşmada, 'Allah nasip etti, yine Kavalık'ta buluştuk. Geçen yıl şenliğimizin birincisinde de buradaydık, bugün de aynı heyecanla buradayız. Hava şartları ne olursa olsun Karadeniz insanı, Trabzonlu hemşehrilerimiz, Vakfıkebir'imiz, Akçaabat'ımız, tüm ilçelerimiz bir araya gelmeyi bilir. Trabzonluluk da bunu gerektirir. Bu yaylalar birlik ve beraberliğimizin, kültürümüzün, geçmişimizin ve geleneklerimizin yaşatıldığı çok kıymetli mekanlardır. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin' dedi.

ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ

Başkan Genç, bölgeye yönelik hizmetlerin süreceğini vurgulayarak, 'Komandıra bölgesine verdiğimiz bir söz vardı. Karadağ'ı hem Kavalık'tan hem de Deregözü'nden Vakfıkebir'le buluşturacağız demiştik. Geçen yıldan kalan yolumuzda 1900 metrelik bölüm kaldı, inşallah kısa süre içinde çalışmalara başlıyoruz. Yine Çanakçı bölgemize de söz vermiştik, bu yıl oraya kadar olan çalışmayı da tamamlayacağız. Bizi bu topraklar yetiştirdi. Bu topraklara karşı vefa borcumuz, hizmet borcumuz var. Biz elimizden geleni yapacağız. Şenliğimiz hayırlı olsun, birliğimiz daim olsun' ifadelerini kullandı.