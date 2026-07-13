Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Mali incelemeler, dijital materyaller üzerindeki çalışmalar ve dosyaya yansıyan yeni iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturmanın kapsamının genişlediği belirtiliyor.

SORUŞTURMADA YENİ AŞAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında mali işlemler, dijital kayıtlar ve çeşitli iddialar doğrultusunda incelemeler sürüyor.

Soruşturma dosyasında yer aldığı öne sürülen bilgi ve belgeler doğrultusunda, farklı kurumlar tarafından hazırlanan raporların savcılık tarafından değerlendirildiği öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın halen hazırlık aşamasında olduğunu ve tüm bulguların hukuki süreç içerisinde değerlendirileceğini belirtiyor.

MASAK RAPORU İNCELEMEYE ALINDI

Dosyada yer aldığı belirtilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda bazı para hareketlerinin detaylı incelemeye alındığı iddia edildi.

Raporda, belirli hesap hareketlerinin analiz edildiği, para transferlerinin kaynağı ve amacıyla ilgili teknik incelemelerin sürdüğü öne sürülüyor. Söz konusu değerlendirmelerin soruşturmanın delil sürecinin bir parçası olduğu belirtilirken, raporun tek başına suçun kesinleştiği anlamına gelmediği ifade ediliyor.

DİJİTAL MATERYALLER ÜZERİNDE TEKNİK İNCELEME

Soruşturma kapsamında Haluk Levent'e ait olduğu belirtilen cep telefonları ve bazı dijital materyaller üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldığı bildirildi.

Uzman ekiplerin, dijital yazışmalar, elektronik kayıtlar ve veri trafiğini inceleyerek soruşturma dosyasına teknik rapor hazırlayacağı öğrenildi.

YAZIŞMA İDDİALARI DA DOSYADA

Kamuoyuna yansıyan iddialar arasında Haluk Levent ile yakın çalışma ekibinden bir kişi arasında geçtiği öne sürülen bazı mesajlaşmalar da bulunuyor.

Savcılık kaynakları, söz konusu içeriklerin doğruluğu ve hukuki niteliğinin dijital incelemeler tamamlandıktan sonra netlik kazanacağını belirtiyor.

AVUKAT ECE GÜNER HAKKINDA DA ADLİ SÜREÇ

Soruşturma kapsamında adı geçen Avukat Ece Güner hakkında da adli işlem başlatıldığı yönündeki bilgiler kamuoyuna yansıdı.

Dosyada yer aldığı belirtilen bazı mali hareketlerin inceleme konusu olduğu ifade edilirken, Güner tarafından yapılan açıklamada iddialara ilişkin farklı değerlendirmelere yer verildiği ve hukuki hakların kullanılacağı belirtildi.

HALUK LEVENT'TEN İLK AÇIKLAMA

Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından Haluk Levent sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Levent, kişisel mali ilişkileri ile Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, hakkında ortaya atılan iddialara ilerleyen günlerde kapsamlı şekilde cevap vereceğini ifade etti.

Paylaşımında kullandığı "Asıl bombayı bekleyin." ifadesi ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

GÖZLER SAVCILIK SÜRECİNDE

Soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni ifade işlemleri, teknik raporlar ve bilirkişi incelemeleriyle devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan hukukçular, hazırlık soruşturmasının gizliliği ilkesi gereği dosyada yer alan iddiaların henüz yargı kararı niteliği taşımadığına dikkat çekiyor.

Soruşturmanın sonucunda savcılığın vereceği karar ve olası yargılama süreci, kamuoyunun yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

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Haluk Levent soruşturmasına ilişkin savcılık kaynaklarından gelecek yeni açıklamalar, olası adli kararlar ve resmi gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.