Bunlar da ilginizi çekebilir

Ordu’da trafik güvenliği için yeni adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TEKNOFEST Mavi Vatan” kapsamında, TCG Anadolu ve Savarona yatının da aralarında bulunduğu 9 geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişini Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden selamladı.

Bayraktar, söz konusu etkinliğin Mavi Vatan’ın ne olduğunu topluma anlatmak için düzenlendiği belirtti.

Bayraktar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, 9 parçalı bir konvoy geçişiyle Mavi Vatan’ın önemini topluma aktaracaklarını belirtti.

Etkinlik öncesi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı’nda düzenlenecek 9 parçalı konvoy geçişi öncesi TCG Anadolu’da açıklamalarda bulunarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel etkinlik olduğunu, Mavi Vatan’ın önemini topluma anlatmayı hedeflediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, gemilerin boğazdan geçişini Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden selamladı. İSTANBUL (İGFA) - TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştirildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.