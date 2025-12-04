Beylikdüzü Belediyesi ile Trabzon'un Yomra Belediyesi arasında, kardeş belediye protokolü imzalandı. Protokol iki belediye arasında karşılıklı tecrübe paylaşımından ortak proje geliştirilmesine kadar geniş bir iş birliği alanını kapsıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Ulusal ve uluslararası ilişkilerini perçinlemeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Trabzon'un Yomra Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzaladı. Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi ve Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık arasında imzalanan protokol kapsamında; kültür-sanat ve spor faaliyetleri, eğitim, gençlik ve kadın odaklı projeler, çevre projeleri, sosyal yardımlaşma faaliyetleri ve yerel yönetim uygulamalarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi yaptığı konuşmada, 'Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık başkanlarımız ortak akılla bu kenti yönetmek adına 'Beylikdüzü Aklı' diye bir akıl ortaya koymuşlardı. Mustafa Başkanımız ile kardeş belediye protokolü yapabilir miyiz diye bir araya geldik. Bu ortak aklı biraz daha geliştirdik. Bizim Yomra'dan alacağımız, onların da Beylikdüzü'nden alacağı bilgi, birikim ve projeler olacaktır. Bu süreçte bize destek olduğu için Sayın Başkana teşekkür ediyorum. Hem Beylikdüzü'müze hem de Yomra'mıza hayırlı olsun. İnşallah birlikte başarılı işlere imza atacağız' ifadelerine yer verdi.

BIYIK: BEYLİKDÜZÜ BUGÜN ÜLKENİN DÖRT BİR TARAFINDA ADINDAN SÖZ ETTİREN BİR İLÇEDİR

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise 'Bizim ilçe belediyemizin ilk kardeş belediyesi Beylikdüzü Belediyesi oluyor. Beylikdüzü ile kardeş belediye olmanın hassasiyetini de çok önemsiyoruz. Bunun birkaç nedeni var. İlki kıymetli Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın belediyemiz ile olan ilişkileri, Yomra Belediyesi'ne vermiş olduğu destek. İkincisi de Ekrem Başkanımızın Yomra Belediyesi'ne yapmış olduğu çok büyük destekler oldu. Hepsi bir araya gelince iki belediyenin bu protokolü imzalayarak güzel bir yol arkadaşlığı yapmasının gerekliliğine inandık. Güzel birlikteliklerimiz, birlikte projelerimiz olacağına inanıyoruz. Biz 50 bin nüfuslu küçük bir ilçeyiz. Beylikdüzü bugün ülkenin dört bir tarafında adından söz ettiren bir ilçedir. Bizim Beylikdüzü'nden öğreneceğimiz ve belediyecilik noktasında fikir alışverişinde bulunacağımız çok şey olacaktır. İki ilçemize de hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.