Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma'da muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu. İlçeye yeni meydan ve yeraltı otoparkı kazandırılacağını açıklayan Dutlulu, projeye 'Ferdi Başkan' adının verileceğini söyledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe ziyaretleri kapsamında Soma'da mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de katıldı.

Soma'nın uzun yıllardır yeterli hizmeti alamadığını vurgulayan Dutlulu, 'Bu yıl Manisa genelindeki yol çalışmalarının yüzde 8'i Soma'da yapıldı. Soğuk asfalt 35 kilometreyi geçti; gelecek yıl 50 kilometrenin üzerine çıkacağız. Soma artık hak ettiğinden fazlasını alacak' dedi. Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışının altını çizen Dutlulu, ilçeye yeni bir meydan ve yeraltı otoparkı kazandıracaklarını, bu projeye de 'Ferdi Başkan Meydanı' adını vereceklerini açıkladı.

Asfalt üretim kapasitesinin artırıldığını belirten Dutlulu, Salihli ve Akhisar'da yeni asfalt plent tesisleri kurulduğunu, böylece sıcak asfalt sorunlarının tamamen çözüleceğini ifade etti.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise ilçe genelindeki kronik sorunların çözümü için Büyükşehir ile işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi. Toplantı, muhtarların taleplerinin dinlenmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.